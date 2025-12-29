分析／「正義使命」圍台灣卻劍指美軍？ 中共從軍演到核擴張的戰略質變

國際中心／記者彭光偉

中共東部戰區在12月29日無預警宣布啟動「正義使命-2025」演習，再次將台海周邊局勢推向緊張高峰，然而，若單純將目光侷限於台海的封鎖操演，恐怕會錯失北京更大的戰略佈局。

結合日本《時事通信社》對解放軍12月動態的追蹤、《華盛頓郵報》揭露的最新核武情報、以及美國戰爭部的年度中國軍力報告，我們可以看到解放軍正試圖在常規兵力上精算美日底線，同時在核戰略上進行一場名為「發射即預警」的轉型，這也說明了北京已不滿足於區域防禦，而是正積極建構一支具備全球打擊能力的軍事力量。中國的目標不只台灣，還要能對付美軍。

常規戰力：精算的「136度線」

在常規戰力方面，解放軍展現出高度的政治精算與邊緣策略。就在這次圍台演習前夕，解放軍已在西太平洋進行了一次極具深意的戰略試探。根據日本《時事通信社》的報導，12月上旬，中共遼寧號航母編隊與中俄轟炸機群曾接近日本海域，但在推進至太平洋東經136度線附近時，機艦卻極有默契地幾乎在同一經度折返。

儘管遼寧號當時伴隨有補給艦，具備向東進一步深入的續航能力，但北京選擇了止步。這條隱形的紅線背後，是因為美軍第七艦隊的「喬治華盛頓號」航母當時正好在關東以南的太平洋海域進行美日聯合演訓。日本政府官員分析，北京此舉是有意避免直接挑釁美軍，但在美日關係強化的背景下，仍試圖透過這種「靠近但不過界」的軍事行動，測試美日安保的反應機制與防衛底線。

核武擴張：四川深山的秘密

如果說解放軍海上的行動是在謹慎地測試外部防線，那麼在中國內陸深處進行的核武庫擴張，則顯示北京正在改變其根本的戰略指導。

根據《華盛頓郵報》引述衛星影像專家Renny Babiarz的分析，自2019年以來，中國秘密核設施的擴建規模是前所未見的。衛星影像鎖定了四川省境內的兩個關鍵設施。首先是位於平通（Pingtong）的基地，這裡是生產核彈頭核心「鈽彈坑」（plutonium pits）的重鎮，其安全圍籬範圍已擴大兩倍以上，並伴隨著大規模的建築升級；第二個是位於梓潼（Zitong）的設備，那裡新建了專門測試引爆核彈頭所需高爆炸藥（High Explosives）的圓頂防爆室，以及一條長達2000英尺、用於模擬爆炸衝擊的測試管。這些硬體建設的升級，直接證實了北京正在加速核彈頭的生產與技術現代化。

解放軍的戰略思維質變：「發射即預警」

中共解放軍的質變在於戰略姿態的根本轉變。美國國防部報告及解放軍內部文件顯示，中國正快速部署「發射即預警」（Launch on Warning）的能力。過去中國長期奉行承受打擊後才報復的策略，但新的機制意味著，一旦預警衛星偵測到敵方飛彈發射，解放軍就能在飛彈落地前立即發射核武反擊。

中共軍方目前已有超過100枚固體燃料洲際彈道飛彈被裝填在發射井中，處於隨時待命狀態，且解放軍火箭軍已將「戰備值班」標準化，以適應這種高戒備姿態。儘管目前中國約600枚的核彈頭庫存仍不及美俄，但預計到2030年將突破1000枚，北京這種全線升級生產鏈與戰備機制的舉動，清楚表明其已準備好進入和美國全方位的軍備競賽。

台灣的戰略抉擇

面對北京從常規封鎖到核武威懾的雙重升級，台灣必須認清，兩岸早就不是單純的軍力對比，而是印太安全架構的重組。當解放軍的目標擴大到挑戰美軍，台灣的應對之道，必須從單純的「軍事防衛」提升到「全社會韌性」與「地緣戰略」的高度。台灣該怎麼做呢？

首先，加速建構「反封鎖」的不對稱戰力。 既然「正義使命-2025」演習的重點在於奪取制權與要港封控，台灣在國防投資上就不能只迷信大型載台。面對解放軍在西太平洋的擴張，台灣更需要的是能夠在封鎖環境下存活並反擊的「刺蝟」武器，包括機動性強的反艦飛彈、無人機群或是智慧水雷。唯有讓解放軍意識到執行封鎖將付出不成比例的代價，才能構成有效的實質嚇阻。

其次，強化關鍵基礎設施的「抗損性」與能源韌性。 台灣四面環海在早年或許有優勢，但隨著戰爭型態轉變以及解放軍軍力的發展，卻也凸顯島嶼位置的弱勢。解放軍的海上行動與核武擴張，本質上是在展示其有能力切斷台灣的對外聯繫。因此，台灣必須嚴肅面對能源與通訊的脆弱性。這包括擴大液化天然氣（LNG）的安全存量、強化電網的分散式韌性，以及建立多重備援的通訊系統（如低軌衛星），確保即便海底電纜遭到切斷，台灣仍能維持對內指揮與對外發聲的管道。

第三，深化與友台國家連結並將台海問題「國際化」。 從遼寧號在東經136度線折返的案例可以看出，美日同盟仍是北京忌憚的紅線。台灣不應讓自己成為孤立的防禦點，而應透過情報交換與聯合訓練，將自身的防衛縱深與美日的印太戰略掛鉤。當北京將台海問題「國際化」視為挑戰時，台灣反倒應該讓台海安全「國際化」成為常態，讓北京清楚認知，對台灣的任何軍事冒險，都將直接觸動美日韓甚至亞太其他國家盟友的安全神經。

美國戰爭部的報告提醒我們，中共已經不再考慮「無損取勝」的策略，而是要以「可接受的代價戰勝美軍」。可接受的代價包括人員傷亡、包括已經疲弱的經濟再次崩潰。倘若如此，台灣政府是否曾經計算過終須一戰的時候，我們可以承受的代價底線為何？對台灣而言，面對「核常兼備」的對手，最危險的不是軍力差距，而是心理上的麻痺。唯有正視威脅、強化韌性，台灣才能在這場地緣政治的驚濤駭浪中，站穩自己的腳步。

