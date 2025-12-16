分析》民進黨不副署意在「逼戰」但藍白不為所動 朝野僵局恐延續至2028

行政院長卓榮泰拍板用「不副署」的方式來制衡立法院。（圖片來源／行政院提供）

為解決行政立法之間的憲政僵局，府院昨（15）日拍板採行「不副署」策略，以制衡藍白掌控的立法院。消息一出，民進黨上下士氣大振，並反唇相譏藍白不敢提出不信任案。

然而，冷靜分析，不副署僅是民進黨的「止損」措施，用以阻擋藍白所通過的爭議法案，但就整體憲政僵局而言，民進黨想要推動的中央政府總預算、國防特別預算、政院版財劃法恐仍寸步難行。

「不副署」僅是民進黨的止損措施

府院昨日拍板採行「不副署」策略，不只針對當下藍白強推的再修版財政收支劃分法，也將針對反年改法案以及日後其他具有違憲疑慮及窒礙難行的法案，形同全面堅壁清野，不讓在野黨軟土深掘。

然而，此舉充其量只能說是民進黨的「止損措施」，用以阻擋藍白所通過的爭議法案。

因為就整體憲政僵局而言，民進黨想要推動的中央政府總預算、國防特別預算、政院版財劃法、大法官人事案等，在「不副署」激化對立的情況下，在野黨勢必發動報復而予以封殺，所以對民進黨而言，可說是「傷敵一千、自損八百」，距離徹底化解僵局仍有很長一段路要走。

「解散國會」才是民進黨的盤算

在憲法法庭遭癱瘓、大法官人事遭封殺的情況下，化解僵局的憲政途徑就只剩下解散國會訴諸民意一途，然而根據憲法增修條文，我國只有「被動」解散國會的機制，亦即須經立法院對行政院長發動通過「不信任案」，總統才能解散國會，並於60天內進行改選。

不過，「解散國會」的主導權並不在民進黨手中，一來民進黨自身在道理邏輯上不宜對自家行政院長發動不信任案，二來民進黨立委人數也不夠，因此只能想方設法迫使在野黨發起不信任案。

透過「不副署」此一趨近於「羞辱國會」的方式，便是民進黨「叫戰」的策略。因此可以看到，在行政院的記者會上，不只行政院政務委員林明昕羞辱國會是「國會獨裁」，卓榮泰也親口羞辱國會是「一院獨大、一院獨裁」。

卓榮泰甚至語帶譏諷稱：「如果被一個毀憲亂政的國會跟政黨提起不信任案，那將是他畢生的民主勳章，他願意成為護憲鬥士」。以上在在顯示，民進黨的盤算就是要逼迫在野黨提出不信任案，如此才能解散國會訴諸民意。

在野黨不為所動，僵局恐延續至2028



對於民進黨的戰略意圖，在野的國民黨與民眾黨都很清楚，一旦提出不信任案，總統便可直接解散國會，所以他們當然不想讓民進黨稱心如意。況且，國民黨立委在經歷大罷免之後，很多都已經阮囊羞澀，新任黨主席鄭麗文也難以供應充足糧草。至於號稱「6成民意支持」，他們也深知這只是吹哨壯膽。



因此，對在野黨而言，他們毋寧更願意維持現狀，利用立法院的多數優勢對執政黨進行「無限期凌遲」，他們只要維持國會主導權，持續否決執政黨的法案、預算案，讓行政立法兩院持續僵持，就能確保執政黨未來二年半都將在一個「處處受限、動彈不得」的困境之中，直到2028國會屆期改選為止。

儘管在野黨本身的政治議程也將受到行政院「不副署、不執行」的掣肘，但說到底，在野黨不是執政黨，人民對在野黨的及格標準本身就很低，就算在野黨的政治議程無法實現，人民也不會給予太大苛責，反觀執政黨就不一樣，若政見遲遲未能兌現，受傷較重的便是執政黨。

2027迫在眉睫，體制外力量或能打破僵局？

面對執政黨不副署、在野黨不倒閣的僵局，對朝野兩黨雖說是互有利弊，但對整體國家利益卻是重傷，尤其總統賴清德以及許多國際要角都一再示警，中共將在2027年完成武統台灣的準備，因此台灣沒有時間蹉跎到2028國會屆期改選才化解憲政僵局。

在面臨中共武統威脅的情況下，中央政府總預算以及國防特別預算因包含諸多建軍備戰經費，因此格外受到矚目，包括中共疑似透過「鄭習會」來運作阻止，美國則透過AIT處長谷立言來運作推動，谷立言甚至破天荒表示，願意向立法院說明。

因此國內政壇傳出，美國與中國這些體制外力量的角力，可能也是打破體制內憲政僵局的一種契機，只是他們使用的手段，無論是威脅還是利誘，都難以讓外界一窺究竟。

