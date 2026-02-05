【分析】熊本2廠製程大跳級！魏哲家會高市、台積電宣布時機點耐人尋味 台日都有如意算盤

台積電董事長魏哲家5日前往日本首相官邸，會見日相高市早苗，並宣布熊本2廠規劃改採3奈米製程。取自日本首相官邸網站



台積電董事長魏哲家2/5突赴日本首相官邸，會見日相高市早苗，同時宣布熊本2廠規劃改採3奈米製程，引發半導體供應鏈高度關注，從台積電宣布的時機點，以及熊本2廠面臨製程跨世代大升級，還有魏哲家見到的人，背後的盤算相當耐人尋味！

高市早苗甫於1/23宣布解散國會，眾議院將在距上次未滿一年半情況下，2/8將再度舉行選舉。由於高市早苗頗受日本年輕世代歡迎，根據民調顯示，30歲以下選民支持率高達九成，整體支持率約六成左右。根據日本多家民調顯示，自民黨此次有望單獨過半，而立憲民主黨與公明黨結盟的中道改革聯合，席次恐大減。

廣告 廣告

日本國會大選進入關鍵時刻 魏哲家到訪「時機巧合」

外界認為，魏哲家值此日本國會大選的關鍵時刻，拜會人氣正旺的高市早苗，時機點十分巧合。台積電宣布熊本2廠正評估規畫升級為3奈米，3奈米被歸類為先進製程，比原本規劃跨越一兩個世代，將被視為高市上任4個月以來的重要政績，也對即將到來的眾議院選舉有加持作用。

值得注意的是，自台積電宣布熊本２廠計畫後，其實風波不斷。原本預計2024年底前動工，但時程不斷延宕，去年4月法說會上曾說，將於2025年稍晚啟動營造工程，取決於當地基礎設施就緒情況；2個月後，魏哲家又親上火線指出，熊本廠延宕原因是因為交通壅塞問題，希望等到交通狀後改善後再動工。

然而，台積電提出的延宕建廠原因，卻無法讓日本中央和地方政府全盤接受；當時，日本經濟產業大臣武藤容治、日本熊本縣知事木村敬都曾出面駁斥，稱台積電未充分理解狀況。從台積電歷來建廠經驗來看，政府部門的任何雜音，是一點都不能冒的風險。

另有專家表示，台積電熊本廠客戶以車用領域為主，但去年車用需求疲弱，光是熊本1廠開出的產能利用率就不太高，若是熊本2廠蓋好後，卻面臨找不到客戶、填不滿產能的窘境，況且原本規劃生產6奈米及12／16奈米等特殊製程，照樣有折舊壓力。

熊本建廠延宕 拋出先進製程解方 大禮換得支持承諾

反觀 AI 需求，自從ChatGPT問世以來，雲端資料中心、AI伺服器產品對先進製程晶片和CoWoS先進封裝需求殷切。台積電在台灣已量產的南科3奈米廠，以及美國亞歷桑納1廠開出的所有產能，都無法滿足一線客戶的需求。因此，致力縮短供需差距，是魏哲家最大的目標。

此時，若能把熊本2廠規畫好的成熟製程產能，挪去生產 AI 所需的3奈米晶片，對於台積電以及日方來說，都是雙贏的局面。

魏哲家2/5在日本首相官邸時強調，AI 是一項惠及汽車、醫療等各行各業的重要技術，台積電在熊本廠的建設，不但會促進當地經濟，也會為日本未來 AI 產業發展奠定基礎。目前台積電正與日本客戶和合作夥伴在 AI 領域探討更深入的合作。

魏哲家亦肯定高市早苗帶領行政團隊推動 AI、自動駕駛和機器人領域的決心，且積極推動相關投資、創造需求和進行人才培育，沒有日本政府的支持，台積電無法建成這座全新晶圓廠。

贏得高市情誼 蓋廠可望更順利

事實上，台積電在任何地方設廠投資，必須有土地、水電、人才等資源配合，當地政府全力協助是重要關鍵，倘若雙方對延遲建廠原因各執一詞，一旦時間長了，就會出現欠缺溝通的後遺症，進而影響地方政府對台積電在交通或人力上的支援，對於台積電而言，將會處於非常不利的狀況。

此次台積電在選前為高市送上大禮包，魏哲家親往官邸宣布熊本2廠升級先進製程，既是台方的禮物，也能換取日方的承諾支持，更能贏得高市情誼，於情、於理、於法都是全壘打，未來中央地方只要打通關，前述不利狀況都可迎刃而解，更可一掃熊本廠找不到客戶的尷尬局面，日本廠產能滿載、獲利提升指日可待。

更多太報報導

台積電熊本2廠為何突喊升級？ 專家：紓解3奈米客戶需求！順道壓制這家公司

魏哲家會見日相高市早苗 台積電證實熊本2廠評估升級改採3奈米

【台灣佈局不停歇】台積電先進製程/封裝產能全面爆發 竹中嘉南高5地同步急擴