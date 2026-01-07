分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。
在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。
中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。
中國與全球多國一同譴責華盛頓對主權國家的震驚全球的行動。他們批判美國自封為「世界法官」，並強調「各國主權與安全應依據國際法得到充分保障」。
但是，撇開這些嚴厲言辭不談，北京將仔細盤算，不僅要確保其在南美的立足點，還要管理與特朗普已然棘手的關係，並在美中大國競逐出現全新且出人意料的轉折時，規劃下一步。
許多人認為這對中國威權主義的共產黨統治者來說是一個機會。但對北京而言，這也帶來風險、不確定性和挫折，因為特朗普撕毀了中國數十年來試圖遵守的國際規則手冊，北京正試圖弄清楚該如何應對。
而且，北京一向喜歡長遠佈局，不喜歡混亂。這正是特朗普第二任期內，北京一再遇到的情況。此前，北京曾未雨綢繆，熬過了時斷時續的貿易戰。習近平相信，他已向美國與世界證明，全世界對中國製造業與科技的依賴程度有多深。
但現在，北京面臨全新挑戰。
特朗普對委內瑞拉石油的行動，很可能加深中國對美國意圖的最深疑慮——美國為了遏制中國的影響力究竟會走多遠？
美國國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）週日接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時宣稱：「這是西半球。這是我們的生活圈——我們不會允許西半球成為美國敵手、競爭者和對手的行動基地。」
這隱藏不住的訊息是針對北京：滾出我們的地盤。
不過，北京不太可能聽從。但它會靜觀其變，看接下來會發生什麼。
有些人好奇，中國是否在等待觀望，看看是否能在台灣——中國視為分離省份的自治島嶼——採取類似的行動。習近平多次誓言，台灣終將與大陸「統一」，並且不排除使用武力來實現這一目標。中國社群媒體上的部分民族主義者也質疑：如果美國能單方面在加拉加斯行動，那麼北京又有什麼理由不抓捕台灣總統呢？
首先，北京可能不視兩者有相似之處，因為它視台灣為內部事務，而非國際秩序的問題。但更重要的是，若習近平決定入侵該島，並非因為美國開創了先例，根據智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）的戴維·薩克斯（David Sacks）所言，中國缺乏「以可接受代價成功的信心」。
「然而，在那一天到來之前，北京將繼續其脅迫策略，旨在削弱台灣人民意志，迫使台灣走上談判桌。美國對委內瑞拉的攻擊並未改變這一動態。」他又強調。
相反，現在的情況對中國來說是一個既不需要也不想要的挑戰——它威脅到中國長期贏得全球南方國家的計畫。
北京與加拉加斯的關係相當簡單，中國需要石油，委內瑞拉需要現金。
大約從2000年到2023年，北京向委內瑞拉提供超過1,000億美元，用以資助鐵路、電廠及其他基礎設施項目。作為交換，加拉加斯提供北京用以驅動其蓬勃經濟所需的石油。
去年，約80%的委內瑞拉石油運往中國。這僅佔中國石油進口的4%。因此，關於中國在加拉加斯的財務風險，「重要的是要保持一些視野」，中國-全球南方項目（The China-Global South Project）主編艾瑞克·奧蘭德（Eric Olander）說。
「像中石油（CNPC）和中石化（Sinopec）這樣的中國企業是當地最大參與者，這些資產有被委內瑞拉在美國指示下國有化，或在混亂中邊緣化的風險。」奧蘭德向BBC補充說。
委內瑞拉還欠中國債權人約100億美元的未償貸款，但奧蘭德再次呼籲謹慎，因為目前尚不清楚該國任何投資是否面臨風險。
但這可能嚇阻未來的投資者。「中國企業需全面評估風險，以及潛在美國干預的程度，再投資相關項目，」中國人民大學國際關係學院崔守軍教授向中國官媒指出。
因此，可以說，北京不願危及剛與美國簽署情況還挺脆弱的「貿易休戰」協定，但也不願喪失在拉美的立足點。而在特朗普如此難以預測的情況下，取得這種平衡將極為艱難。
中國的擔憂是，南美其他國家開始擔心重大中國投資「會招致不想要的美國關注」，奧蘭德說。「這一地區是中國糧食、能源和天然資源的關鍵來源，雙邊貿易額如今已超過5000億美元。」
美國也明確表示，希望巴拿馬政府取消所有中國港口持有權，以及與巴拿馬運河相關的投資，他補充，這「無疑令中國擔憂」。
因此，中國可能需以其他方式，在美國的地盤贏得勝利。
中國在拉攏南美展現耐心與堅持。全球南方是一群簽署「人類命運共同體」的國家，並呼籲反對「單邊霸凌」。
這一訊息與對西方——尤其是特朗普麾下的華盛頓——日益警惕的政府產生共鳴。中國通常從一開始就明確告知夥伴其需求——他們承認「一個中國」原則，並將台灣視為中國的「不可分割部分」。
北京在說服拉美國家放棄與台灣的外交關係、轉而承認中國方面取得了相當大的成功。過去20年中，哥斯達黎加、巴拿馬、多明尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜和洪都拉斯（宏都拉斯）都認同了這個經濟規模達19兆美元的國家所提出的戰略夥伴關係。
相對而言，特朗普已證明這些國家與華府的關係可能極不穩定。這可能有利於中國，因為它試圖將習近平塑造成穩定領袖，如今更甚以往。
奧蘭德告訴我說，「這很重要，因為委內瑞拉局勢可能輕易陷入混亂，但也別忘了伊拉克的教訓，美國當時也稱該國石油儲備將支付經濟重建費用。但那並未發生，如今中國是伊拉克原油的最大買家。委內瑞拉可能輕易發生類似情況。」
多年來，美國國會的對華鷹派敦促華盛頓加大抗衡北京在拉美的影響力。現在，美國已採取行動，但沒人確定下一步是什麼。
這一切都是一場賭博——而據各方消息，北京最不願賭博。
