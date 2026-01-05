分析：特朗普抓捕馬杜羅可能為全球威權國家樹立先例

特朗普在委內瑞拉的行動可能導致未來幾個月全球局勢持續動盪。 [EPA]

隨著委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）被捕，美國總統特朗普以美國的軍事實力作為後盾，更強力地展現了他對自身意志力量的信念。

在他的命令下，美國已將馬杜羅關押，並將「接管」委內瑞拉。

美國總統在佛羅里達州的海湖莊園舉行一場具有重大全球外交政策影響的新聞發布會，宣布美國將接管委內瑞拉，「直到我們能夠進行安全、適當且審慎地過渡」。

特朗普表示，國務卿盧比奧已與委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）通話，後者告訴他「我們會配合你們的需要」。「我認為她相當有禮，但她其實沒有選擇」。

特朗普未透露細節，只表示「如果需要，我們不怕派遣地面部隊」。

但他是否相信自己能遙控治理委內瑞拉？這次行動展現他願意以軍事行動兌現言辭，並在海湖莊園獲得盧比奧及國防部長皮特·赫格塞斯的盛讚，是否足以重塑委內瑞拉並威嚇拉丁美洲領導人屈服？

聽起來他似乎相信如此，但證據顯示，這不會輕鬆或順利。

國際危機組織（International Crisis Group）去年十月警告，馬杜羅倒台可能導致委內瑞拉暴力與動盪。同月，《紐約時報》報導，特朗普第一任期時的國防與外交官員曾推演馬杜羅倒台後的情況，結論是武裝派系爭奪權力，暴力混亂的可能性極高。

罷黜並囚禁馬杜羅，是美國軍事力量的重大展現。美國集結龐大艦隊，並在未損失任何美國人員的情況下達成目標。

馬杜羅無視委內瑞拉人民的意願，推翻自身選舉失敗的結果。毫無疑問，他的下台將獲得許多民眾的歡迎。

但美國行動的影響將遠遠超越委內瑞拉邊界。

海湖莊園的新聞發布會氣氛充滿勝利感，他們慶祝這場無疑是由高度專業的美軍執行的教科書式行動。

軍事行動只是第一階段。

過去30年，美國以武力推動政權更迭的歷史記錄是災難性的。

政治後續才是決定成敗的關鍵。

伊拉克在2003年美國入侵後陷入血腥災難。阿富汗歷經20年、耗費數十億美元，嘗試重建國家，這些努力在美國2021年撤軍後幾天內瓦解。

這兩個國家都不在美國的後院。

然而，過去在拉丁美洲干預行動帶來的陰影——以及未來可能的威脅——同樣令人擔憂。

特朗普在海湖莊園提出一個新綽號「唐羅主義」（Donroe Doctrine），用來形容他對1823年門羅總統宣言的延伸，該宣言警告其他國家不要干預美國在西半球的勢力範圍。

「門羅主義很重要，但我們已經遠遠超越它，」特朗普說，「在我們的新國家安全戰略下，美國在西半球的主導地位將再也不會受到質疑。」

他表示，哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅（Gustavo Petro）必須「小心點」。

稍後，他在接受福斯新聞採訪時稱，「對墨西哥必須也有所行動。」

古巴顯然也在美國議程上，而這一議程由盧比奧推動，他的父母是古巴裔美國人。

美國在拉丁美洲有長期武裝干預的記錄。

1994 年我曾在海地。時任總統比爾·克林頓（Bill Clinton）派遣 2.5 萬名士兵和兩艘航空母艦推動政權更迭。當時，海地政權在未開一槍的情況下垮台。

但這並未帶來更好的未來，過去30年對海地人民而言幾乎是持續的苦難。

如今，海地是一個由武裝幫派主導的失敗國家。

特朗普談及要讓委內瑞拉「再次偉大」，但未提及民主。

他否認委內瑞拉反對派領袖、2025 年諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·科琳娜·馬查多（María Corina Machado）應領導國家。

「我認為她要成為領袖非常困難，她得不到支持和尊重。」

他也未提及許多委內瑞拉人認為是2024年選舉合法勝選者的埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo González）。

相反，美國目前暫時支持馬杜羅的副總統德爾西·羅德里格斯。

美國軍方能夠獲取罷黜馬杜羅所需的內部情報，顯然存在某種內部勾連，但由前總統查韋斯（Hugo Chávez）建立的政權似乎仍然完整。

委內瑞拉軍方不太可能默許美國的計劃，儘管其將領可能因未能抵抗美國攻擊而感到羞辱。

透過腐敗網絡獲取利益的軍方與支持政權的平民，他們不會輕易放棄。

政權還武裝了平民民兵，委內瑞拉國內還有其他武裝團體，包括犯罪網絡，以及以庇護換取支持馬杜羅政權的哥倫比亞游擊隊。

美國對委內瑞拉的干預凸顯了特朗普世界觀的一些深層來源。

他毫不掩飾自己對其他國家礦產資源的覬覦。

他此前曾試圖以軍事援助換取烏克蘭的自然資源利益。

特朗普也不隱藏自己想控制委內瑞拉龐大礦產儲備的意圖，以及他認為美國石油公司在石油產業國有化時遭到掠奪的想法。

「我們將從地下開採出大量財富，這些財富將流向委內瑞拉人民，以及曾在委內瑞拉的外國人，並以補償形式流向美國。」

這將加深格陵蘭和丹麥的擔憂，認為他除了在南方行動，還會向北方尋求資源。

美國並未放棄吞併格陵蘭的意圖，因為它在北極的戰略位置，同時隨著全球暖化導致冰層融化，自然資源愈加容易開採。

對馬杜羅的行動也對「依照國際法所制定的共識規則治理世界」的理念造成另一重大打擊。

這一理念在特朗普上任前已顯破損，而他已多次在美國及國際層面展現，他相信自己可以無視不喜歡的法律。

歐洲盟友，包括英國首相施紀賢，正努力尋找表態方式，既能支持國際法理念，又不譴責馬杜羅行動明顯違反《聯合國憲章》的事實。

美國的辯解理由薄弱，其稱軍事行動僅是協助執行對一名偽裝成委內瑞拉總統的毒梟的逮捕令，尤其是在特朗普宣稱美國將控制該國及其石油產業的情況下。

在馬杜羅夫妻被捕前數小時，他曾在首都加拉加斯的總統府會見中國外交官。

中國譴責美國行動，稱「美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉丁美洲及加勒比地區的和平與安全」；敦促美國應「停止侵犯別國的主權安全」。

儘管如此，中國可能將美國行動視為一個先例。

中國認為台灣是分裂省份，並已宣稱將其納入北京控制是國家優先事項。

在華盛頓，這正是參議院情報委員會副主席、民主黨馬克·華納（Mark Warner）的擔憂。他發表聲明稱，中國領導人及其他國家將密切關注。

「如果美國主張有權使用武力入侵並抓捕其指控犯罪行為的外國領導人，那麼什麼能阻止中國聲稱擁有同樣權力對台灣領導層採取行動？什麼能阻止普京以類似理由綁架烏克蘭總統？一旦這條界線被跨越，約束全球混亂的規則將開始崩潰，而專制政權將率先利用這一點。」

特朗普似乎相信他能制定規則，而且其他國家不能享有美國在他指揮下享有的特權。

但權力世界並非如此運作。

特朗普在2026年初的行動，預示著未來12個月全球將再度動盪。