分析：特朗普推翻馬杜羅蘊含重重風險，未來會發生什麼仍不明朗
美國或許希望許多敵人下台，但通常不會出動軍隊將他們抓走。
委內瑞拉在兩種意義上驟然覺醒。
一是居民被震耳欲聾的爆炸聲驚醒——那是美國空襲加拉加斯，打擊軍事基礎設施的聲音。
另一個則是政府從「美國軍事干預或政權更迭只是遙遠威脅」的幻想中驚醒。
美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，委內瑞拉領導人尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）已被捕並送出國境。
這是一位曾掌握巨大權力的人：他的政府控制選舉系統、司法機構、軍隊，並擁有強大民兵組織的忠誠。
到週六（1月3日）結束時，他被拍到身穿灰色運動服、雙手綁縛、眼睛蒙住，正被押送至美國拘留所——這是一場非同尋常的權力崩塌。
美國長期指控馬杜羅領導犯罪走私組織，他則強烈否認。美國將「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，這是美國用來描述委內瑞拉精英群體的名稱，指控他們策劃毒品走私和非法採礦等活動。
馬杜羅現在面臨美國法院的武器與毒品相關指控。
多年來，馬杜羅政府被指控侵犯人權。
2020年，聯合國調查人員表示，該政府犯下「嚴重違規行為」，構成反人類罪，包括法外處決、酷刑、暴力和失蹤，並指馬杜羅及其他高層官員涉案。
人權組織記錄了數百名政治犯，包括一些在反政府抗議後被拘留的人。
這些都是委內瑞拉國內外很多人希望他下台的原因，哪怕他仍有部分忠實支持者。不過，這並不意味著週六的事件會簡單。
美國自1989年入侵巴拿馬推翻當時軍事統治者曼努埃爾·諾列加（Manuel Noriega）以來，從未曾在拉丁美洲進行如此直接的軍事干預。
當時和現在一樣，華盛頓將此行動定位為打擊毒品走私和犯罪的一部分。
這次直接打擊主權國家首都的行動，是美國對該地區介入的戲劇性升級。
強行移除馬杜羅，將被美國政府內部一些鷹派人物視為重大勝利，他們長期主張只有直接干預才能迫使馬杜羅下台。
華盛頓自2024年選舉後就未承認他是該國總統。委內瑞拉反對派在選後公佈電子投票統計，聲稱證明他們而非馬杜羅贏得選舉。
國際選舉觀察員認為該結果既不自由也不公平，反對派領袖瑪麗亞·科琳娜·馬查多（Maria Corina Machado）甚至被禁止參選。
但對委內瑞拉政府而言，此次干預證實了其長期所聲稱的——華盛頓的最終目標是政權更迭。
委內瑞拉還指控美國企圖「竊取」其石油儲備（全球最大）及其他資源——在美國扣押至少兩艘油輪後，該指控更顯合理。
這次襲擊與抓捕，發生在美國在該地區數月的軍事行動升級之後。
美國已向該地區派遣數十年來最大規模的軍事力量，包括戰機、數千名士兵、直升機以及全球最大的軍艦。美國還在加勒比海和東太平洋對涉嫌毒品走私的小型船隻進行數十次打擊，造成至少110人死亡。
任何對這些行動是否涉及政權更迭的疑慮，都被今天的行動徹底打消了。
目前，委內瑞拉國內接下來會發生什麼仍極不明朗。特朗普聲稱美國將「接管」委內瑞拉，但未明確說明其含義。
美國是否會推動重新選舉？是否會繼續清除政府或軍方高層，並迫使他們在美國接受審判？
特朗普表示，他不怕「派遣地面部隊」，並暗示若有必要，可能會進行更大規模的打擊。
更令人驚訝的是，他還說反對派領袖、諾貝爾和平獎得主瑪麗亞·科琳娜·馬查多「在委內瑞拉缺乏支持和尊重」，無法掌權。她曾頻繁讚揚特朗普，兩人是盟友，很多人原本預期他會在權力過渡中支持她。
相反，他暗示可能與馬杜羅的副手德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，稱她基本上「願意做我們認為必要的事，讓委內瑞拉再次偉大」。
羅德里格斯曾是馬杜羅政權的一部分。特朗普似乎暗示，他們希望與她合作，通過協商推動過渡。
這是否意味著她可能以不面臨與馬杜羅相同命運作為交換條件而放棄權力？或掌權但與美國結盟，例如更廣泛允許美國獲取其龐大石油儲備？如果是這樣，長期指控美國有帝國主義傾向的馬杜羅盟友，以及痛恨馬杜羅政權的委內瑞拉反對派，會如何反應？
馬查多表示，反對派2024年總統候選人埃德蒙多·岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）應「接任」總統，並稱這次行動是委內瑞拉「自由的一天」。國內外都有委內瑞拉人舉行慶祝，認為這可能標誌著專制統治的終結，並為更自由的國家鋪路。
但並非所有反對派人士都同意這一點。有些人雖強烈批評馬杜羅，但也對美國干預深感懷疑——尤其是考慮到美國過去支持政變和政權更迭的紀錄，其中一些導致獨裁和人權侵犯。
其他人警告，這並不簡單，因為政府仍牢牢掌控國家權力。
它控制司法機構、最高法院、軍隊，並與被稱為「集體」的強大武裝準軍事組織結盟。
一些人擔心，美國干預可能引發暴力分裂和長期權力鬥爭。
對馬杜羅的核心盟友而言，週六的事件引發了對自身未來的緊迫疑問和恐懼。
許多人可能不願放棄鬥爭或允許過渡，除非他們覺得能獲得某種保護或免於迫害的保證。
至於特朗普，他的政府在該地區的行動愈加強硬，包括對阿根廷的金融紓困、對巴西加徵關稅以影響特朗普盟友、前總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的政變審判，以及現在對委內瑞拉的軍事干預。
受益於該地區近期選舉右傾，他在厄瓜多爾、阿根廷和智利獲得更多盟友。但儘管馬杜羅在該地區盟友不多，一些區域大國如巴西和哥倫比亞並不支持美國軍事干預。
甚至特朗普在美國的部分「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤也對他日益增長的干預主義感到不滿，因為他曾承諾「美國優先」。
