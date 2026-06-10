分析：特朗普與內塔尼亞胡想重塑中東，但可能導致長久危機

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[Getty Images]

特朗普和內塔尼亞胡相信打敗伊朗能夠重塑中東格局。

如今，中東確實正在被重塑，但並非以他們預期的方式。伊朗伊斯蘭共和國並未被擊敗。現在的風險在於，一場長期、消耗性的「長久危機」，將在全面衝突與暫時緩和之間反覆搖擺。

伊朗政權被證明遠比特朗普和內塔尼亞胡所假設的更難對付。他們判斷失誤，並且讓事態失控。

最近的例子是伊朗擊落一架美國阿帕奇直升機。這再次提醒所有人，伊朗統治者仍然能對美國造成傷害，並且決心在這場戰爭中佔據上風。對他們而言，勝利意味著生存和更強的威懾力，例如令他們對全球最具戰略意義的水道之一——霍爾木茲海峽的控制權獲得承認。

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美國總統和軍方將試圖校準對這起事件的回應，一方面強烈表明不能被擺佈，另一方面又要保留進展緩慢且迄今成效有限的外交進程。直升機機組人員倖存下來。若他們喪生，回應可能會更加強硬。

特朗普一直寄望於與伊朗達成協議，以重新開放霍爾木茲海峽，並為更長期的重要議題談判奠定條件，首要目標包括伊朗的濃縮鈾庫存及其更廣泛的核計劃。

這場戰爭在美國並不受歡迎，而他希望找到一個可以對外宣稱為勝利的退出方式，但這正被證明是一項艱難的挑戰。

世界最繁忙的航運通道之一霍爾木茲海峽，自2月以來一直處於封鎖狀態。 [Reuters]

特朗普與以色列總理內塔尼亞胡正在重溫一個古老教訓。

自人類發現了戰爭這個既是藝術又是詛咒的事物以來，領導人總是會發現，發動戰爭比以明確取得勝利並結束戰爭容易得多。

在二月最後一天，他們帶領各自國家對伊朗開戰時，兩人都發佈了視頻聲明，措辭透露他們認為歷史性轉折即將到來。自1979年「沙阿」（Shah，波斯語：國王）被推翻以來就統治著伊朗的政權，正走向終結。

在佛羅里達州私人度假地海湖莊園的凌晨時分，特朗普提到了他在一月對伊朗政權反對者所作的承諾：「援助正在路上」。

他說：「對於偉大而自豪的伊朗人民，我今晚要說，你們自由的時刻即將到來。請待在安全的庇護處，不要離開家門。外面非常危險，炸彈將四處落下。等我們結束後，你們就可以接管你們的政府。那將屬於你們。這可能是幾代人以來你們唯一的機會。」

第二天早上，內塔尼亞胡站在特拉維夫市中心國防部高樓「基里亞」（Kyria）的屋頂，在陽光下錄製講話。他同樣彷彿已確信勝利在望。

「這個聯盟使我們能做到我40年來夢寐以求的事：徹底打擊恐怖政權。這是我所承諾的，我們也將實現它。」

在內塔尼亞胡整個政治生涯中，他始終認為以色列真正的威脅來自伊朗，而非巴勒斯坦人或者阿拉伯鄰國。他曾試圖說服歷任美國總統共同攻擊伊朗但未果，而只有特朗普不一樣。

自2023年10月7日哈瑪斯攻擊以色列以來的兩年多時間裡，內塔尼亞胡一直告訴以色列人，得到美國支持的軍事力量將擊敗敵人，帶來更富裕、安全的未來。答案在於武力，而非外交。

內塔尼亞胡一度像是一位時運已至的人。然而，本週一（6月8日）在特朗普要求他取消對貝魯特攻擊計劃後，他面對鏡頭時卻顯得氣勢全無。以色列知名專欄作家本・卡斯皮特（Ben Caspit）形容他像「洩了氣的氣球」。

卡斯皮特是內塔尼亞胡最尖銳的批評者之一。但很明顯，內塔尼亞胡試圖以武力讓地區服從其意志的策略已經失敗。

特朗普原本預期迅速取勝。他曾欣喜地目睹美國軍方將委內瑞拉總統和妻子帶走，送往紐約監獄，並在加拉加斯扶植一位順從的接班人——他視之為教科書式的政權更替，比伊拉克和阿富汗的長期戰爭要好得多。他認為伊朗將是下一個。

如今兩人都必須反思哪裡出了問題。美國擁有世界最強大的軍隊，而以色列則是中東的軍事強權。

特朗普和內塔尼亞胡看到的是一個因制裁、管理不善和腐敗而陷入經濟危機的德黑蘭政權。以色列已對其盟友——加沙的哈瑪斯和黎巴嫩的真主黨——給予沉重打擊。另一個重要盟友巴沙爾・阿薩德（Bashar al Assad）也已經被推翻並逃往莫斯科。今年一月，伊朗政權更殺害數千名公民鎮壓大規模抗議。

他們低估了伊斯蘭政權的韌性、殘酷與狡詐，相信只要消滅最高領袖及其核心親信，政權就會從內部崩潰。

同時，對於一個在近50年內多次面臨威脅、已為生存而精心設計自身體制，並在宗教與意識形態支撐下建立國家安全理念的政權，他們高估了軍事力量的效果。

美國在波斯灣的盟友遭受了沉重打擊，包括同時也是以色列盟友的阿聯酋和巴林。問題不僅是石化產品及其衍生品如肥料的收入損失。這些國家原本寄望於打造一個穩定繁榮、吸引數十億投資的海灣綠洲，如今投資者和遊客卻看到戰爭使這一願景變成海市蜃樓。

伊朗政權認為，其生存能力以及透過封鎖霍爾木茲海峽、攻擊海灣阿拉伯鄰國而對全球經濟施加壓力的能力，可以轉化為對美國和以色列的長期威懾。

那些以美兩國擊殺伊朗老一代領導人之後取而代之的新人物，同樣具有強烈的意識形態，而且更願意冒險，將當前衝突視為攸關生存的戰爭。他們認為，僅靠言辭無法阻止未來的攻擊，因此希望透過行動證明，對伊朗的進一步打擊將付出沉重代價。

其戰略的一個關鍵是將黎巴嫩戰場和海灣戰事連結起來。伊朗向特朗普傳遞的訊息是：若以色列繼續轟炸黎巴嫩、試圖摧毀自1980年代起被伊朗扶植為對抗以色列前線防禦力量的真主黨，那麼任何協議都無從談起。

特朗普以「協議即將達成」為由（即使他此前已多次作出這一錯誤預報），限制以色列攻擊貝魯特的計劃，這實際上顯示他接受了黎巴嫩和海灣戰事之間的關聯。

內塔尼亞胡週一表示他不接受這種連結，稱之為「無法容忍且完全不可接受」。但問題在於，特朗普將優先考慮自身利益和結束戰爭的願望，而非內塔尼亞胡持續作戰直到能宣稱伊朗政權遭重創的決心。

雖然內塔尼亞胡取消了對貝魯特的攻擊計劃，但以色列國防軍仍持續對黎南部發動強力打擊。

霍爾木茲海峽三月被封鎖時，各界曾警告，若到六月仍未重新開放，全球經濟將面臨嚴重後果。

如今不僅這條在美以對伊朗動武前仍保持開放的關鍵水道依然封閉，在缺乏重大外交突破的情況下，也難以預見其短期內會重新開通。