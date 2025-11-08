分析／稱追思會與「共諜」無關遭主辦方打臉 鄭麗文配合中共敘事難辯解

國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席由統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（圖／李智為攝）

國民黨新任黨主席鄭麗文今天（8日）赴馬場町紀念公園出席由統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動主要祭悼對象竟為中共當年安插在國府內部的最高階「共諜」將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文辯稱追思活動與吳石無關，卻頻遭主辦單位打臉。鄭麗文配合中共敘事追思共諜，還以「兩岸和平」作為出席的正當理由，何其荒謬。

鄭麗文近期發表許多驚人的「親中」言論，引發不少爭議，如今她又以國民黨主席身分，出席由統派團體舉辦的追思活動，追思對象甚至包括當年背叛國民政府、出賣國家軍事機密，被中共封為「密使一號」的最高階共諜將官吳石。

鄭麗文第一時間說，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平。眼見風波未平，她今天又辯稱，自己收到的邀請函與活動海報上都沒有提到吳石，並批評外界完全扭曲、誤導這場活動的神聖與莊嚴性。

鄭麗文今天下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，現場響起中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文神情凝重並未開口合唱。（圖／李智為攝）

不過，主辦方在採訪通知上明確寫道，由中共官方親自指導、宣揚的統戰電視劇《沉默的榮耀》，「重現國共內戰歷史，而馬場町紀念公園，正是吳石就義犧牲的歷史現場」。

此外，活動現場布景仍出現吳石的照片，主辦方更將其列為「犧牲烈士」緬懷。活動手冊中甚至以「沉默的榮耀」為題，刊登長文緬懷吳石，不僅尊稱吳石為將軍，還稱他為非傳統敘事的「背叛者」，甚至讚揚其為「謀中華振興的志士仁人」。

追思活動現場的布景仍出現吳石照片，主辦方更將其列為「犧牲烈士」緬懷。（圖／陳凱貞攝）

鄭麗文稱追思活動與吳石無關，卻頻遭主辦單位打臉。中共不僅替吳石拍連續劇，還表揚他對消滅國民黨有功，身為國民黨主席的鄭麗文卻配合中共敘事追思共諜，還以「兩岸和平」作為出席的正當理由，何其荒謬。

鄭麗文試圖將共諜包裝為白色恐怖受難者，將兩個本質上迥然不同的歷史角色混為一談。這樣敵我不分、模糊歷史的行為，無疑是在替中共獻花，配合共產黨史觀，更是對白色恐怖受難者及其家屬的二次傷害。



