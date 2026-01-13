分析／綠賴瑞隆出線 高雄陳其邁與柯志恩隱性對決

賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長，陳其邁有不能輸的壓力。資料照



民進黨高雄市長初選揭曉，由立委賴瑞隆出線迎戰國民黨柯志恩，實際上卻是現任市長陳其邁與柯志恩的隱形對決。原因很簡單，柯志恩不是在打賴瑞隆，她鎖定的是陳其邁的治理敘事。

首先必須正視的是，高雄的政治氛圍某種程度正在轉變，而非複製過去。陳其邁兩度勝選，固然替綠營守住基本盤，但「陳其邁效應」並非可無限轉移的政治紅利。選民對市政滿意，不代表對賴瑞隆自動投射信任；相反地，越是在長期執政的城市，越容易出現「不想再投一樣的人」的潛在心理。

賴瑞隆的優勢，在於其長期經營組織與中央資歷，熟悉政策、形象穩健，卻也同時背負著「不夠驚喜」與「辨識度有限」的第一印象。在選戰中，他勢必要證明自己不只是「陳其邁延伸」，而是一個能說服中間選民、甚至吸納部分非典型綠支持者的市長候選人。

此外，中央政治的拉扯同樣不容忽視。無論是國會攻防、社會氛圍，或對民進黨長期執政的疲勞感，都可能被投射到地方選舉。高雄不再是真空中的鐵票城市，而是全國政治氣流的放大器。

反觀柯志恩，她不需要在高雄建立完整治理藍圖，只要成功動員不滿、冷感與觀望族群，就足以把選戰拉進「高風險區」。此外，柯志恩非傳統地方派系型候選人，上屆參選失利後持續在地方扎根，已然是具備在地選舉經驗、論述能力、全國知名度與強烈對比效果的戰將。

柯志恩擅長把政策爭論轉化為價值與方向之爭，若能成功把選戰拉高為「陳其邁六年執政的總體檢」，把市政資源分配爭議一次集中投射，擴大為綠營在高雄20多年長期執政的疑慮，仍有可能對擴大打擊面進而爭取選民支持。

更何況，後邁時期，民進黨內部並非鐵板一塊。陳其邁、行政院前院長蘇貞昌初選力挺邱議瑩，初選結束後，派系歸隊的速度與熱度，能否如想像中順暢，有待觀察。部分地方系統私下評估，這場選戰「沒有非贏不可的激情」，動員動能存在落差；而年輕選民對接班人的溫度，也讓基層憂心投票率而非單純對手。

賴瑞隆出線，真正站在第一線的，仍然是陳其邁；而柯志恩挑戰的，也從來不是個別候選人，而是民進黨在高雄長期執政的合理性。國民黨推柯志恩，並不是要在高雄複製韓國瑜，而是要徹底否定「陳其邁模式」。把選舉打造成一場民進黨能否說服選民繼續買單的公投。

賴瑞隆出線，不能「守成即可」，而是一場必須重新說服選民的戰役。陳其邁必須打敗柯志恩，方能邁向可能的閣揆寶座、競逐大位的下一步路。

