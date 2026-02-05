分析／美伊談判在即！伊朗擬做出重大讓步 就怕內部鷹派出手破壞

美方持續增派兵力至中東。圖為美軍林肯號上F-35C匿蹤戰鬥機。翻攝林肯號臉書



美伊談判將在2月6日舉行，3日卻發生一架伊朗無人機遭美軍擊落事件，緊張情勢一度升溫。對此，軍事專家吳明杰認為，這次事件有可能是伊朗內部鷹派的挑釁作為。不過美軍已於中東集結大量武力，甚至不排除再派出B-2A轟炸機，伊朗在實力不敵等種種考量下，應會以談判優先，還可能做出重大讓步，現在只怕革命衛隊主戰派出手破壞。

吳明杰昨（2/4）在節目《年代向錢看》指出，伊朗一架「見證者139型」無人機，日前因過度逼近美軍「林肯號」航母打擊群，遭到美軍以F-35C戰機擊落，隨後又有伊朗武裝快艇企圖扣押美國商船，以及另架無人機飛向林肯號，令局勢一度緊張。

他分析，伊朗派出無人機有3種原因，第一是革命衛隊想藉此監控林肯號，但林肯號作戰半徑至少500公里以上，該架無人機因太接近而被擊落。第二是藉此測試美軍的反應。第三則可能是革命衛隊內部鷹派或主戰派企圖破壞美伊談判的行動。

吳明杰指出，根據《紐約時報》，伊朗官方打算做出重大讓步，甚至同意或完全關閉核武計畫。為何態度放軟？原因包括去年美方B-2A「午夜重捶」後，核設施遭到破壞。伊朗官員坦言，濃縮鈾被壓在廢墟下，基於安全考量暫無提取計畫；而且，一旦開打，伊朗擔心的不只軍力敵不過美軍，更怕先前沸騰的社會示威死灰復燃，危及最高領導人哈米尼的政權。

吳明杰說，華府這方則是戰、和兩手策略，一方面表示無人機事件不影響談判，盼「不戰而屈人之兵」，讓伊朗完全廢除核武計畫。

另一方面，美方持續調派兵力至中東，包括軍艦增至12艘，範圍擴及荷姆茲海峽、阿拉伯半島南側，而美軍在中東最大基地「烏代德基地」部署的薩德防禦系統、愛國者3型也都架設完成，並有多達20加油機抵達，包含首度曝光的最新KC-46A飛馬加油機。不僅如此，外媒評估，B-2A轟炸機仍有可能從美國本土直接飛往中東半島，對伊朗進行攻擊行動。

吳明杰認為，目前要擔心的是，伊朗革命衛隊或相關單位的主戰派會展開「意外動作」，否則美國總統川普應會等到2月6日談判後，再有進一步動作。

