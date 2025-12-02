分析／藍白合「蔣萬安共同站台」將成「藍卡白」議員參選空間重要利器

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨、民眾黨「藍白合」是影響明年地方縣市長與議員基層民代選舉關鍵因素。縣市長候選人作為「母雞」是否站台「小雞」議員候選人聯合競選，也成小雞選情影響關鍵。特別是台北市長蔣萬安在明年選戰作為「藍軍大母雞」，是否要為民眾黨候選人共同站台，不但對「白營小雞」選情影響重大，對藍營議員選情也可能有關鍵影響。

台北市長蔣萬安在明年選戰作為「藍軍大母雞」，是否要為民眾黨候選人共同站台，不但對「白營小雞」選情影響重大，對藍營議員選情也可能有關鍵影響。（圖／資料照）

民眾黨目前已提出參選策略是基於現有4席議員外，再於其他選區提名2人的「4+2」方案，也就是每個選區都提名1人的方式。兼任國民黨市黨部主委的議長戴錫欽對此回應會「務必讓國民黨單獨過半」的立場，傳出引起民眾黨陣營的不滿，因此他在後續再受訪時拋出，如果民眾黨願意支持蔣萬安連任，民眾黨在議員輔選有需要站台，蔣萬安也要慎重考慮幫民眾黨的盟友站台的意見，成為近來北市議員選舉藍白合的焦點。

廣告 廣告

藍白基於共同支持國民黨市長候選人成為「共同母雞」，因此同時帶領藍白兩黨「小雞」議員參選人聯合競選，在選舉中彼此站台助選，成為目前藍白合討論的選舉可能方式。以台北市來看，國民黨籍的台北市長蔣萬安在明年選舉是爭取連任的當然候選人，民眾黨的議員選將自然希望可以邀到蔣萬安聯合競選，支持者也在看，到底國民黨是否真有合作誠意。

然而對各自需要爭取最大化票源，且性質屬於複數選舉的議員來說，包括同黨同選區的選將都是競爭對手，自然不會願意讓他黨選將有增加票源的機會。國民黨的台北市議員楊植斗就直言不諱表示，國民黨的議員們可能會希望「獨占」蔣市長這塊招牌。雖然他強調，蔣萬安應在民眾黨全力支持的條件下幫民眾黨站台，他絕對樂觀看待，且希望藍白合順利，顯示藍營議員在聯合競選中勢必還有自身利益考量。

台北市議員李柏毅也說，市議員不是誰提得多就贏，提名越多可能死得越快。國民黨的票不一定代表會流到民眾黨那邊去。市議員的選舉一定是根據政黨自己在地方上的版圖大小，來決定適合的席次。李柏毅也表示，市議員提名席次並不是藍白互相禮讓，而是藍白要去搶下民進黨的席次，所以是要各自派出最強選將，然後讓民進黨的席次變少，這才是複數選舉的玩法。

其實有民眾黨人士分析，白營最希望可與藍營合作的選戰方式就是「配票」，但顯然藍營不可能答應這種明顯會衝擊分食票源的方法，也因此最近喊出的「共同站台」議題，除了是「對藍選情影響更小」的方式之外，另也將作為對白營叫板的籌碼，也就是未來藍營可能會協調對民眾黨提出「限制議員提名人數」，才可讓蔣助選的條件，藉以保障藍營議員的名額及票源，同時也激化白營內部競爭與矛盾，甚至延伸至台北以外縣市選戰。

藍營地方選務人士也分析，未來在北市市議員合作協調時，也可進一步對民眾黨提出如「僅限提名現有4席」或「保證各區僅提名1席」的要求，此種方式也可發揮「阻絕叛將」功能，亦即阻止民眾黨吸收藍軍甚至綠軍內部競爭落敗而無法被提名的參選人。以現階段民眾黨選將不足，台北市如士北、松信區都出現藍軍多人競爭的情況下，未來很可能有「換招牌的參選人」出現，近日退出民眾黨的李有宜，過去就曾在國民黨內爭取提名參選失敗，後續便轉加入民眾黨參選就是一例；以市長共同站台助選就成為重要籌碼。

面對是否願為民眾黨選將站台議題，蔣萬安並未正面回應，強調必須尊重市黨部，也就是兼任主委的戴錫欽安排，同時也表示離選舉還有一段時間，政黨間還是需要溝通協調。戴錫欽則也提到，國民黨上次選舉當選31席，剛好單獨過半，這次也會以單獨過半為目標做為提名策略，不會過度膨脹、自我限縮」，顯示藍營仍必須以自身考量為重的立場為重。

更多FTNN新聞網報導

藍白合議員合作難度高？台北市藍營喊「單獨過半」複數選區各選各沒什麼好談

獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

鄉民監察院／縣市長選舉藍白合有譜了 議員預言首個藍白整合縣市「且結果正面」

