分析》賴瑞隆年底戰柯志恩 綠營避「2018慘案」重演 整合成關鍵

民進黨高雄市長初選落幕，最終由隸屬新潮流的賴瑞隆脫穎而出，確定將於年底與國民黨立委柯志恩角逐高雄市長大位，然而，賴瑞隆投入大選選戰前，勢必在最短時間內完成與另外3位初選對手的整合工作，避免「2018慘案」重演，如何在最快時間完成整合、全力拚大選，考驗賴瑞隆的智慧。

民國107年民進黨時任立委陳其邁、趙天麟、林岱樺、管碧玲、劉世芳等人相繼投入高雄市長選戰，競選過程中，大家為了爭取初選提名，毫不留情面，自家人殺得刀刀見骨，且初選時程較晚，導致陳其邁出線後，在無法有效整合黨內資源的情況下，遭遇「韓流」強勢來襲，最終民進黨失去執政20年的高雄版圖，當時被稱之為「2018慘案」。

此次民進黨初選，高雄4位立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺都謹守分寸，避免擦槍走火，且高雄市長陳其邁也不斷提醒「自家人初選簡單比劃就好」、「保持君子之爭」，4人更多次對外自稱「大家都是兄弟姊妹」，設法讓戰局不要失控，此次初選確實也不像107年一樣激烈。

不過，在競選過程中難免有煙硝味，同為新系的賴瑞隆、許智傑先前傳言因派系整合問題有過摩擦；此次力挺邱議瑩的湧言會派系也曾與新系有過不小過節，這些都可能成為影響後續派系、資源整合的關鍵，如何彌平新仇舊恨考驗賴瑞隆的智慧。

民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，初選結果出爐後，最重要的就是團結，市黨部將第一時間啟動整合機制，團結所有力量，共同面對接下來的選戰。未來將以團結勝選為最大目標，延續高雄光榮。

