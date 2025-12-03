分析》軍情局對外交流遭曝恐引寒蟬效應 反情報工作要上緊螺絲

國防部軍情局重要官員出訪荷蘭軍情局秘密交流行程，遭到全程跟拍上網曝光，情治官員認為，這件疑似洩密案，與2022年前國安局長陳明通及前政戰局長簡士偉出訪遭外洩案如出一轍，疑為中共對我情報戰採取「遍地開花」以及最新的「長臂管轄」策略，試圖透過公開我國安、情報與軍事高階官員的祕密行程 ，打擊我軍情士氣，甚至引起寒蟬效應，也顯示我方反情報工作必須上緊螺絲。

情治人士分析，國防部軍情局與荷蘭軍情局在兩地行程及會議內容全遭曝光，中共情報單位可能藉此趁機操作，現在最重要的是「堵漏」，查出中共是如何怎掌握雙方人員行程？可從國內、駐外單位與受訪國三個面向清查。

外界懷疑，這是否為內鬼所為？但情治圈人士認為， 軍情局任務極度特殊，所屬人員身分與出訪行程，管控絕對是國內情治機關內最高規格，能到知道的人屈指可數。

要打入軍情局這個單位絕非易事，如果內部其中有人遭策反，對中共而言絕對是不可多得的重要工作，如果僅是透過官員出訪一事曝光，反而會讓布建內鬼曝光，身陷遭逮捕險境，反而是情報工作的大忌，中共情報單位應不致如此大意。

當然，如果是因為人事內鬥，或是僅對單位及長官懷怨在心，就有可能直接利用媒體爆料，最容易的方式，就是在「靠北長官」貼文，自有媒體會曝光，而達成報復目的。

嚴重的是，軍情局與荷蘭的交流，雙方人員從搭機到落地行程，參訪行程表及餐敘照片，都遭到無碼釋出，完全顯示事前相關人員就遭到鎖定，甚至一路跟隨在身邊，不論是否國內人員或駐外單位洩出，情治機關應徹底清查其中漏洞。

另一種外洩的管道也可能駐外單位，我方官員前往國外交流參訪，都要透過駐外單位安排。因此軍情局官員出訪，駐外單位一定知情，駐外單位被吸收，並非不可能。

至於問題若是出在受訪國，軍情局在荷蘭行程與照片一起曝光，但是荷方人員來台，卻僅有行程，的確不排除是當地或我方情治單位出現問題。但也因為國內照片沒曝光，可能也顯示對方只有能力在國外跟監，這又更可能落實了問題屋在國外的狀況。

但軍情局人員進行秘密國外交流被公開外洩是首次，我方勢必要更加強國內外反情報工作，這不僅是要維護我方情報人員人身安全，更是維護國家安全重要大任，國安與情治單位不可不慎。

