分析》進口軍品難如登天 美國把關嚴 關鍵程序一次看

國民黨立委連續爆出，承攬國防部採購「RDX海掃更」炸藥及步槍彈底火標案的公司僅是裝修商與鞋商，恐有圖利之虞，遭到國防部長顧立雄動怒反駁。國防部兩度發聲明駁斥，我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。面對外界質疑，不論招標是否圖利?要能在美國手中取得商源，並獲得國務院輸出許可，沒有真正本事，一般廠商還真的沒那屁股可以競標。

美國武器輸出管制嚴格全球皆知，美方為促進國家安全與落實外交政策目標，遵守國際承諾，包括國際不擴散機制及聯合國安理會決議，防止大規模毀滅性武器與技術流入特定國際恐怖主義或危險的最終使用者，基於人權與國家安全及穩定區域之考量，美國制定了出口管制機制，針對敏感性設備、技術與軟體之出口加以控管。

軍品武器輸出由國務院管制

其中「武器軍品」類別由國務院主管，沒有美國軍火原廠的同意、也沒有美國國務院依《武器出口管制法》（AECA）完成審查與核准，任何軍售交易根本不可能成立。

美國火藥輸出管制極嚴，涉及國防安全，出口需美國政府（如國務院）核發輸出許可證明 (Export License)，同時台灣方面採購也受《貨品輸出入管理辦法》規範，須經濟部同意，並要求廠商證明來源、品質合格，過程嚴格，中資成分會被禁止，確保國防安全。

因此可以透過以下幾點，了解要在美國輸出武器軍品，必須要經過何種程序?

美國出口管制重點

許可證明: 這是最重要的文件，需由美國政府核發給得標廠商。並獲得國務院核發輸出許可證明 (Export License)，才能出口。

敏感化學品: RDX (環三亞甲基三硝胺) 和 HMX (奧克圖) 均屬高度敏感軍用化學品，管制嚴格。

嚴禁中資: 招標文件會明確禁止來自大陸地區或含陸資成分的廠商參與。

台灣採購管制重點

公開招標: 即使是火藥，若國內無產製能力，也採公開招標，以廣徵商源。

嚴格廠商資格: 要求合法登記、有國際貿易項目，並繳納高額押標金、履約保證金。

文件審查: 廠商須提供原廠證明、產地證明、品質保證書、進口報關單等。

美軍標準驗收: 由專業火工人員依美軍標準進行物化性檢驗，合格才付款。

懲罰機制: 違約（如未取得許可、檢驗不合格）將解除契約、沒收保證金、刊登停權。

軍火交易利潤高，但過程卻也是中美所有貿易項目中，過程與外力因素介入最複雜的商業模式，不論得標廠商本質為何?但有能力通過層層考驗，從美國手中將商品運回台灣，通過驗收履約，這份能耐，沒有三兩三實力，確實難以做到。

