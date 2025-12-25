分析／門羅主義回歸？川普介選重整「後院」 讓宏都拉斯變天的大國博弈

國際中心／彭光偉

趕在法律規定的十二月底前，中美洲的宏都拉斯大選終於宣布結果，塵埃暫時落定，川普背書的阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不到一個百分點的微弱優勢險勝。這場選舉表面上是一次政權更迭，實則是地緣政治板塊的劇烈擠壓。它揭示了美國川普政府重返拉美的強硬路徑、北京在中美洲承諾的經濟泡沫化，以及台灣在外交圍堵中意外獲得的戰略喘息。

川普力挺的阿斯夫拉勝選宏都拉斯總統，意味著接下來的宏都拉斯恐將成為美國在中美洲的「代理人」之一。（圖／AI製圖）

華盛頓的「代理人」思維

此次選舉最值得玩味的，並非左派執政黨「自由重建黨」（Libre）的潰敗，而是川普如何在兩位右翼候選人中進行「挑選」。事實上，落敗的納斯拉亞（Salvador Nasralla）同樣高舉親美大旗，他的妻子甚至戴著「MAGA」帽子，競選活動中還動用了特斯拉 Cybertruck 來展示與美國科技資本的連結。然而，川普最終選擇了阿斯夫拉，甚至為了他赦免了身負毒品重罪的前總統葉南德茲。

這傳遞了一個極為清晰的訊號：在川普主導的拉美戰略中，僅僅「親美」或「反共」是不夠的。華盛頓需要的不是盟友，而是絕對的「代理人」。納斯拉亞雖然親美，但他不可控的政治性格與民粹色彩，讓華盛頓感到不確定；相比之下，阿斯夫拉聘用了川普的前競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale），直接注入了MAGA的政治血脈。這場選舉證明，美國已不再掩飾對拉美內政的「指點」，甚至不惜動用司法赦免權來換取一個聽話的政權，看來這種強逼式的外交手段將是未來幾年美國和拉丁美洲關係的主旋律。

北京經濟承諾的破產

自由重建黨之所以輸得如此徹底，除了美國的強力介入，根本原因在於北京「經貿紅利」的跳票。兩年前，卡蕬楚政府與台灣斷交轉向中國時，曾向國內養殖業者描繪了進入中國龐大市場的美景。然而現實世界總是殘酷的，宏都拉斯的白蝦出口在與台灣斷交後崩跌了近七成。中國市場不僅未能填補台灣留下的空缺，其開出的收購價格更是遠低於宏都拉斯業者的生產成本。

這種「口惠而實不至」的經濟挫折，在宏都拉斯南部貧困地區引發了巨大的民怨。選民用選票懲罰了無法兌現支票的左翼政府。這對北京而言也是一個嚴重的警訊，在中美洲，外交承諾如果無法轉化為真金白銀的貿易結果，政治忠誠度將極為脆弱。接下來就要觀察，宏都拉斯的案例有沒有可能在尼加拉瓜、薩爾瓦多等國引發骨牌效應，讓各國重新評估「棄台投中」的機會成本呢？但就算想要和台灣復交，這些國家恐怕也會面臨中國的強力報復。

數位威權主義的輸出

在這一場選舉中，有個議題較少被提及的，就是這場選舉中的「數位戰」操作。阿斯夫拉陣營引入了曾在巴西前總統波索納洛（Bolsonaro）競選中活躍的極右翼策略師費南多·塞里梅多（Fernando Cerimedo）。他們在宏都拉斯複製了「數位威權」的戰法，利用大數據精準投放恐懼（如將對手抹紅為委內瑞拉式的共產主義者），並在計票出現爭議時，透過社交媒體對選務官員發動網路霸凌與恐嚇。

這是否意味著拉美右翼民粹勢力已經形成了一個跨國的技術輸出網路呢？從美國的帕斯卡爾到巴西的塞里梅多，這套選戰模式正在侵蝕拉美脆弱的民主機制。宏都拉斯選委會在此次選舉中多次因技術故障暫停計票，最後是在極度混亂與威脅中宣布結果，這為新政府的合法性埋下了不定時炸彈。至少在阿斯夫拉宣布當選的第一時間，執政黨的國會議長芮登杜（Luis Redondo）就表態反對選舉結果，並認為是「舞弊奪權」毫無效力，是否會引發宏都拉斯國內的政治衝突、乃至於社會分裂動盪，還需要持續觀察。

台灣外交機遇與隱憂

對於台北而言，阿斯夫拉的勝選無疑在表面上是一個利多。雖然新政府尚未正式宣布與台灣復交，但阿斯夫拉與納斯拉亞在競選期間都曾公開承諾將檢討對中關係，甚至重啟與台灣的連結。在美中對抗激化的大架構下，宏都拉斯新政府為了爭取美國的援助與移民配額，極大機率會配合華盛頓的意志，凍結與北京的實質往來。

然而，台灣也必須保持審慎。阿斯夫拉是一個高度投機的政治人物，他對台灣的友好可能更多是基於向美國表態的工具，而非價值認同。未來的台宏關係，可能有機會呈現「非官方但實質升級」的特殊狀態——台灣或許不會立即重啟大使館運作，但在農業技術、醫療援助與貿易採購上，或許會重新成為宏都拉斯不可或缺的夥伴。

新政府脆弱的勝利

這場選舉雖然結束了，但宏都拉斯的危機才正要開始。一個靠著微弱多數、外部勢力強力扶植且背負著貪腐舊帳的總統，將面對一個分裂的國家與憤怒的反對派。阿斯夫拉的勝利暫時滿足了美國的地緣安全需求，但他是否能有效治理這個國家，避免其成為下一個大規模移民輸出的動亂源頭，恐怕連華盛頓自己都沒有把握。但說白一點，阿斯夫拉未來的政策，或許也要美國說了算才得以執行。雖然換了個總統，但宏都拉斯人或許會發現，自己依然是被大國博弈擺佈的棋子，而棋局的下一手，充滿了動盪與變數。

從防範歐洲列強到圍堵中國崛起，跨越兩百年的「門羅主義」本質未變：美洲是美國人的美洲。（圖／AI製圖）

什麼是門羅主義？

「門羅主義」（Monroe Doctrine）是美國總統詹姆斯·門羅在1823年提出的外交政策，旨在警告當時的歐洲列強不得干預美洲事務，確立了「美洲是美洲人的美洲」這一原則。然而，隨著兩百年的歷史演變，這套理論早已轉化為華盛頓將拉丁美洲視為專屬「後院」的霸權邏輯，成為美國在該區域進行政治干預與軍事介入的法理依據，也為其他強權劃下了一道不容跨越的地緣紅線。

在當前川普強勢回歸白宮的時空背景下，這套百年戰略也有了對象的調整。面對中國近年在中南美洲的經貿滲透，川普政府將此視為對美國國家安全的直接威脅，不再容忍北京在其傳統勢力範圍內攻城掠地。此次宏都拉斯大選的強力介入，正是新版門羅主義的具體實踐。為了淨化地緣版圖，華盛頓已準備採取包括政權更迭在內的強硬手段，向世界宣告「後院」的主導權不容挑戰。

