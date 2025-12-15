分析》韓國瑜藉故拒絕國政茶敘 讓府院認定「協商已到根本絕望」

韓國瑜婉拒院際茶敘，讓府院認定協商已經根本絕望。（圖片來源／高雄市政府提供）

總統賴清德為化解當前朝野僵局，主動邀集行政院、立法院、考試院等院長舉行國政茶敘，本是憲政體制下，院際間尋求溝通、建立互信的良機。然而，立法院長韓國瑜卻以「需取得黨團授權」為由予以拒絕。

回顧行政院長卓榮泰日前曾強調：「協商未到根本絕望，我不會放棄協商；未到最後關頭，也不會輕言抵制」。然而，韓國瑜拒絕國政茶敘，便讓府院認定協商已到根本絕望、情勢已到最後關頭，不得不採取抵制策略，並於本（15）日拍板憲法制衡手段。

韓國瑜荒謬的理由，形同憲政角色的自我降格

韓國瑜以「需取得黨團授權」為由拒絕茶敘，此番說辭一出，形同憲政角色的自我降格，因為作為掌握國會龍頭權柄的立法院長，在憲政分權架構下，與行政院長、考試院長等量齊觀，是國家層級的憲政機關首長，其地位應凌駕於任何政黨或黨團之上。

然而，韓國瑜卻親手為自己套上黨團的枷鎖，將一場旨在促進院際溝通的「茶敘」，定義為需要黨團授權的「法案談判」。喝茶聊國事，何時成了需要全體立委或黨團背書的議事行為？行政院長卓榮泰出席，無需經過民進黨團同意；考試院長周弘憲與會，也未見向考試委員請示。

唯獨韓國瑜這種「自甘降格」的姿態，不僅讓立法院長的憲政地位做小了，也等於向全民宣告：立法院長已無法承擔獨立的憲政職責，其職權範圍竟窄化到連出門喝茶，都得看藍白黨鞭的臉色。

立法院長宛如黨團助理，韓國瑜把院長做小了

韓國瑜的「黨團授權論」，暴露了國會權力重心的極度偏移，亦即在當前的「朝小野大」結構下，立法院的實質決策權力，已從議事中立的院長室，轉移到了國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌的手中。

國會龍頭的角色，本應是國家政局的「穩定器」與「溝通橋樑」。然而，韓國瑜現在的定位，卻更像是國民黨與民眾黨的「黨團助理」，連爭議性極大的國會助理費法案，都先由立法院法制局出謀劃策，如今也無法主動回應總統伸出的橄欖枝，必須等候後方的「老闆們」（傅崐萁、黃國昌）點頭批准。

當院長必須仰賴黨團授權才能進行院際對話時，這傳遞出一個危險的訊號：所有憲政對話，都必須先通過政黨利益的篩選，這不再是憲政機關首長的平等會商，而是兩大在野黨團對執政者的「政治勒索」或「策略杯葛」。

特別值得注意的是，立法院內並無「黨團授權」院長出席院際會議的法定機制，就連前立法院長王金平都認為，立法院長出席茶敘不用黨團同意。所以韓國瑜搬出「黨團授權」的說法，實質上是在為國民黨與民眾黨的對抗策略尋找藉口，無異使立法院長的崇高職位，成為藍白遂行黨爭的工具，徹底「做小」了立法院長的格局。

韓國瑜出爾反爾，折損國會龍頭誠信

總統府發言人郭雅慧對於韓國瑜的拒絕茶敘，表達了「意外與不解」，更揭露了一個關鍵事實：這場茶敘的形式，最初是由韓國瑜院長主動提議的。根據總統府的說法，總統原本是邀請韓國瑜依憲法進行「院際協商」，但韓國瑜反過來主動提議「改為茶敘形式以利交換意見」，總統府也隨即允諾並進行安排。

以上意味著，韓國瑜本人對於院際溝通的必要性有初步共識，甚至對於形式也有自己的偏好。然而，在總統府從善如流、接受其建議並發出正式邀請後，韓國瑜卻旋即反悔，並祭出「黨團授權」這個明顯站不住腳的理由，讓府院深感韓國瑜「言而無信」。

讓人認為，韓國瑜連自己主動提議的溝通形式，都能在短時間內推翻，這樣的國會龍頭，其在未來協商中的可信度將大打折扣。一個失去獨立判斷能力和基本誠信的立法院長，如何在朝野對立嚴重時，發揮其最核心的居中協調功能？他的反覆無常，直接傷害了立法院作為國家最高民意機關的整體作用。

韓國瑜斷送協商橋樑，府院只能制衡並訴諸民意

當前的台灣國會，正處於前所未有的僵局與亂象之中，「朝小野大」本是民主常態，但朝野之間缺乏基本溝通，讓許多爭議性法案，例如近期通過的反年改法案、財劃法爭議，在衝突中強行通過。這種缺乏溝通的惡性循環，正是國會效率低落、憲政摩擦不斷的根源。

韓國瑜院長，作為這座民主殿堂的掌舵者，本應是打破僵局、重建對話的關鍵人物。他的職責，是確保憲政列車能在各院之間穩健運行，而非為特定黨團的政治戰略服務。然而，他以「黨團授權」為由拒絕與總統對話，無異於親手斷送了這座橋樑，更向全民傳遞了錯誤的訊息：在野黨團可以利用立法院長的職位，作為朝野對抗、壓制對話的工具。

當國會龍頭自願放棄憲政高度，屈從於黨團的政治算計時，韓國瑜便從「議事中立的仲裁者」變成了「國會衝突的推動者」。因此，讓府院認定協商已到根本絕望，情勢已到最後關頭，只好採取抵制，並於本（15）日拍板憲法制衡手段，必要時不排除解散國會，直接訴諸民意。

