分析／願喊「反共」、增強青年連結 國民黨穩定坐大朱立倫功不可沒

國民黨前主席朱立倫昨日順利交棒，回顧過去四年，他在國民黨財務左支右絀下扛下重責大任，仍帶領國民黨打下一場又一場勝仗。尤其對外關係更能進退有據，雖親美立場不停遭黨內詬病，但也讓國民黨能被中間選民、知識藍及年輕世代接受；如今國民黨能夠穩定坐大，朱立倫功不可沒。

2016年國民黨失去政權後，長年力拚重返執政無果，士氣低落；朱立倫於2021年回鍋黨主席大位，除了要在黨經濟困頓下扛起募款重任，也要急需調整論述，讓國民黨突破同溫層。他2022年訪美拋「親美反共」主張，表示「國民黨從來不是一個親中國的政黨，是親美國的政黨」，更稱「會持續對抗共產主義」，雖引發黨內抨擊，但也讓國民黨的外交論述，能與社會主流價值逐漸貼近。

這樣的說法顯然有其效果。2022年底的地方大選結果出爐，民進黨丟失基隆市、桃園市、新竹市執政；這除了與朱立倫的地方布局息息相關，其願意扛住黨內壓力，貫徹「親美、友日、和陸」路線，也是重點原因之一。

而對內改革，朱立倫同樣能夠大刀闊斧地推動組織改造，像是裁併黃復興黨部，從後續結果來看，他明知此舉會引發軍系不滿，但在黨內排山倒海的攻擊下，仍能站穩立場並減輕黨務財政壓力。此外，朱立倫也真正做到「世代共榮」，放手讓年輕一代揮灑創意，推出「萊爾校長」等趣味文宣，真正地讓國民黨活化政策論述，突破同溫層。

雖未能讓國民黨重返執政，但朱立倫任勞任怨，並真正推動改革，帶領國民黨打下多場勝仗，已打造了一條穩定成長的道路；因此，未來鄭麗文是否能在為國民黨拓展新局的同時仍能維持既有路線，相信會是藍營內部最大的觀察重點。



