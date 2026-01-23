分析：「首席和平締造者」特朗普讓聯合國靠邊站？

[BBC]

「只要我們團結一致，我們就能……終結數十年的苦難、停止世世代代的仇恨和流血衝突，並為該地區、甚至整個世界，打造一個美麗、永恆而輝煌的和平。」

這是美國總統特朗普（Donald Trump）本週在達沃斯論壇上，為其新成立的「和平委員會」（Board of Peace）揭幕時所發出的豪言壯語。

這個飽受苦難和衝突的世界很想相信他。

然而，對於世界各國許多觀察人士和官員來說，這更像是又一證據，證明特朗普正試圖拆解戰後國際秩序架構、並以由他主導的新機構取而代之。

廣告 廣告

「我們不會讓任何人玩弄我們。」波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在社交媒體上冷冷警告。

這項構想如今擁有更大、更雄心勃勃、也更具全球性的目標。 [Reuters]

但是特朗普的歐洲最大支持者、匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）卻給出熱情的讚美：「如果是特朗普，那就會有和平。」

這個由特朗普本人永久領導的委員會將會做什麼？難道這真的是建立一個「迷你聯合國」的企圖？

委員會主席的權力

這個構想起初源於去年美國主導的結束加沙戰爭的努力，並由聯合國安理會決議背書，如今變得野心更大、更廣、更全球化。而它的核心，就是美國總統本人。

根據外洩的草案章程，他將是委員會的「終身主席」，即使卸任總統也不變。根據章程，他的權力極大：有權邀請或拒絕成員國、創立或解散附屬機構，以及在他決定下台或喪失能力時，任命自己的繼任者。

任何國家想要成為常任會員，代價是令人咋舌的10億美元（約7.4億英鎊）。

這項爆炸性消息出現在已經令人目不暇接的一個月裡：短短幾週，美國逮捕了委內瑞拉領導人，特朗普威脅並準備對伊朗採取軍事行動，以及他要求購買格陵蘭，引發歐洲乃至世界震驚。

特朗普表示：「一旦這個委員會完全成形，我們基本上能做任何我們想做的事，而且我們會與聯合國協同進行。」 [Reuters]

19個國家出席了在達沃斯舉行的委員會揭幕儀式，從阿根廷到阿塞拜疆、前蘇聯加盟國到海灣王國。據稱還有更多國家已「同意加入」。

「在這個群體裡，我喜歡每一位成員。」特朗普對著這些如今隸屬於委員會及其多層級行政機構的領袖和官員們咧嘴笑著說。

但也有更多潛在成員，至今禮貌婉拒。

英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）解釋說：「這不僅是一份條約，還涉及更廣泛的議題，而我們也對普京總統能參與談論和平的機構這件事有所疑慮。」

特朗普表示俄羅斯已加入，但莫斯科的說法是仍在「諮詢夥伴」。

瑞典則乾脆回應：「以目前的文本，我們不會加入。」

挪威的外交辭令則是：「此提案仍有許多未解問題，需要與華府進一步對話。」

甚至七個以穆斯林為主的國家（包含六個阿拉伯國家，以及土耳其、印尼）也表明，他們加入只是為了促成「加沙的公正與持久和平」，包括重建這片滿目瘡痍的地區。

然而，外洩的章程草案中，卻完全沒有提到加沙。

斯洛文尼亞總理戈洛布清楚表達了他對該理事會的擔憂——它「危險地干涉更廣泛的國際秩序」。 [Reuters]

對某些批評者──包括一些猶豫的國家──而言，這是特朗普為了追求他不掩飾的目標而打造的自我炫耀計劃——他想要諾貝爾和平獎，這個奧巴馬在2009年第一任期時曾獲得過的獎項。

世界領袖們也很清楚：不加入這個新俱樂部可能要付出代價。

「我要對他的葡萄酒和香檳加徵200%關稅，他就會加入，但他不用非加入不可，」特朗普威脅法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），揮舞著他最愛的武器：關稅。

只有斯洛文尼亞說出了大家心中的話。總理戈洛布（Robert Golob）明白表示，這「會危險地干擾更廣泛的國際秩序」。

特朗普則直接回應了此項擔憂。

「一旦這個委員會完全成形，我們基本上能做任何我們想做的事，而且我們會與聯合國一起做。」特朗普的聲音在座無虛席的大廳裡縈繞。

不過，他依舊喜歡讓世界猜不透。

前一天，一名福克斯電視記者問他，這個理事會會否取代聯合國，他回答說：「嗯，有可能。聯合國並不是很有幫助。」

然後他補充說：「我非常看好聯合國的潛力，但它從未實現這個潛力。聯合國本應解決我所解決的每一場戰爭。」

新的「首席和平締造者」？

聯合國這個擁有193個成員的組織，確實早已失去其「首席和平締造者」的角色。

2016年10月，我在古特雷斯（António Guterres）就任秘書長的第一天採訪他。當天稍早，安理會罕見地一致支持他。他當時承諾要「在外交上掀起和平浪潮」。

然而在過去十年，聯合國的努力屢遭阻礙：癱瘓的安理會、在各地戰爭中推波助瀾的破壞者和國家支持者，以及聯合國面對包括美國在內的世界強權地位不斷下降。

聯合國資深官員馬丁・格里菲斯（Martin Griffiths）說：「我們都必須歡迎特朗普在終止戰爭方面的積極作為。」他認為這項新努力「顯然反映了聯合國安理會，以及整個聯合國的失敗」。

但這位前人道事務副秘書長也警告說：「過去80年，我們從無數失敗與笨拙行為中，學會了包容的重要性，以及代表全球社群而不僅僅是特朗普先生的朋友。」

古特雷斯本人近期也感嘆：「有人認為，法律的力量應該被權力的法則所取代。」

在BBC《今日》（Today）節目的訪問中，當被問到特朗普反復宣稱他「結束了八場戰爭」時，古特雷斯冷靜地回答：「那些只是停火。」

其中有些已經破裂。

盧旺達和剛果民主共和國之間的臨時和平協議在不久後就瓦解；柬埔寨與泰國開始互相指控並跨過邊境；印度則質疑特朗普在印巴衝突中扮演的中心角色。

新委員會成員包括以色列總理內塔尼亞胡。 [EPA]

但唯有特朗普的強硬斡旋，才能結束伊朗和以色列之間為期12天的戰爭。

他去年十月在加沙造成毀滅性災難的衝突中親自介入，促成停火，同時紓解了巴勒斯坦人的苦難以及以色列人質家屬的悲痛。他決心專注在這場災難上，部分是受到阿拉伯盟友及以色列罹難者家屬的敦促，而他向以色列總理內塔尼亞胡及哈馬斯施壓，終於促成協議。

如今委員會開始成形，它的成員同時包含堅決反對巴勒斯坦建國的內塔尼亞胡，以及堅持和平唯一途徑必須是巴勒斯坦自治及以色列結束占領的阿拉伯領袖，它面臨的第一項考驗——將加沙戰爭從初步協議推進至真正終止——仍然艱鉅。

另一場美國與歐洲最關注的大戰在烏克蘭。澤連斯基總統強烈反對與俄羅斯及白俄羅斯同桌會談。

委員會底下有三層機構，大多聚焦於加沙：執行委員會、加沙執行委員會以及加沙行政國家委員會。

它們集合了美國高級官員和億萬富翁、熟悉加沙的前政治人物和前聯合國特使，以及阿拉伯國家部長、情報首長與巴勒斯坦技術官僚。

在這個委員會之下有三個層級，其中大多聚焦於加沙。 [Reuters]

甚至有些批評者也承認，特朗普把另一項長年戰鬥推到檯面上——急需改革的聯合國戰後架構，包括早已無法反映當今世界政治格局的安理會。它已經完全不合時宜。

前聯合國副秘書長馬洛克・布朗（Mark Malloch Brown）反思說：「或許特朗普行動帶來的一個意外好處，是讓這些議題重新被放回國際議程的前端。」

「我們正從一段極其軟弱的聯合國領導時期走出來，而這或許是一次行動號召。」

諷刺的是，正當特朗普自詡為全球和平推動者時，世界各地正在積極討論取代今年底完成第二任期的古特雷斯。

這位曾聲稱自己可以「一天之內」結束烏克蘭戰爭的美國總統，如今深刻體會到，和平斡旋是一段漫長而危險的過程。

然而今天，他宣稱中東如今只剩下「小火苗」；他承諾烏克蘭問題「非常快」就會達成協議。

而他沉浸在自己作為潛在「首席和平締造者」的新角色裡。

「這是為全世界而做的。」他高聲喊道。