分析／黃國昌藉「鄭黃會」劍指新北 鄭麗文委曲可以求全？

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文會見民眾黨主席黃國昌，會前氣氛炒得震天價響。一如預期，這是鄭麗文上任後，與黃國昌禮尚往來的第一類接觸。雙方各自論述主體性、罵民進黨，合演一齣藍白合的戲碼。未觸及2026「九合一」選舉實質內容，遑論2028總統立委選舉深水區。

國、眾兩黨的政治路徑，首要維持國會優勢，2026各自攻城掠地，2028合力取得中央執政。從「鄭黃會」前後的一些細節來看，藍白合技術難度極高。

首先，「鄭黃會」的地點，國、眾兩黨原本討論台北2處、新北1處，最終由民眾黨一手主導，決定在新莊凱悅嘉軒酒店。白營私下給的說法是，此處距離前席柯文哲競選總統時的競總僅400公尺，加上黃國昌又瞄準新北，也預計在新莊成立競總，「鄭黃會」選擇在新莊會談，也別具象徵意義。

此外，「鄭黃會」時間周三下午，與國民黨中常會重疊，鄭麗文為此提早召開常會。活動名稱：「以行動 顧台灣」民眾黨X國民黨主席高峰會，民眾黨在國民黨之前。黃國昌佔盡主體性、比對等更加禮遇，以及政治意涵上的優勢。

在這場全程公開、盍各言爾志的會面，鄭麗文主張一加一大於二、藍加白才是最新主流民意，不希望在地方選舉因為鷸蚌相爭，導致劣幣驅逐良幣。黃國昌則論述兩黨各自獨立，有不同背景、政策，但不會成為合作阻礙，競爭也不會是「你死我活」。兩人都是名嘴級黨魁，談話內容的形式意義大於實質意義。

民眾黨跟國民黨路線上的分歧。從「鄭黃會」前，黃國昌直言鄭麗文追思的吳石是共諜、不是政治受難者，對於民眾黨而言，最重要是捍衛自由、民主、法治、人權的生活方式；可見端倪。黃國昌沒有要走鄭麗文「統一女神」、「我是中國人」路線。戰略上，民眾黨把深藍跟紅色放給國民黨，自己吸淺藍的血。

更不要說，黃國昌數度架刀國民黨、喊話以黨魁之姿參選新北市長，並透過密會中廣前董事長趙少康釋出「輸李四川不多」的民眾黨內部民調。黃國昌先「趙黃會」才「鄭黃會」，這不就是搞鄭麗文？反觀，鄭麗文稱新北市一定要有國民黨人選、她對台北市副市長李四川選新北很有信心。2026藍白合要怎麼談？

黃國昌在「鄭黃會」中特別提及台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑等地方治理經驗，強調兩個各自主張的政黨，有可能為了台灣未來攜手努力、奮鬥。黃並主張「2026會用最大誠意、最好的機制、選出最強團隊，目的是帶給台灣最好的地方治理。」聽起來，不少成分意在言外。

黃國昌藉「鄭黃會」劍指新北市長、鋪陳2026、2028兩黨對接，和2024大選柯文哲選總統到底的道理是一樣的。都想贏者全拿。國民黨怎可能拉下實力雄厚的李四川，讓黃國昌選新北、甘冒失去400萬人口最大灘頭堡？「鄭黃會」真要談，利益不均、各有盤算，談到關鍵要害，很容易談不下去，很快破局了。

藍白可能因為討厭民進黨而結合。鄭麗文與黃國昌卻很難因不同理念、背景、政策、政治版圖以及對政治利益、實力原則等看法落差緊緊黏合在一起。國民黨很難不被民眾黨架刀，兩黨各自圖謀政治未來，藍白合很容易淪為口號。

「鄭黃會」與其說是兩黨合作的開端，不如說是黃國昌劍指新北、民眾黨揮軍2026的起點。鄭麗文「委曲」未必能求全。不遠的將來，兩人很快將面臨攤牌的決裂點。

