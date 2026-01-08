分析》F16V自動防撞系統拖到2027年才能裝 三大關鍵因素卡關

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉失聯，空軍司令部初步調查，辛員曾回報MMC（模組化任務電腦）發生故障，隨即墜海。戰機電腦故障問題，再度讓外界質疑並關切構改升級後的F-16V戰機，為何至今仍未加裝「自動防撞地系統」（Auto GCAS），空軍坦承，要到2027年才能全機隊裝完，進度仍持續延宕。《中時新聞網》點出重要三大關鍵。

據了解，空軍現役的 F-16V（Block 20）加裝「自動防撞地系統」（Auto GCAS），預算早在2018年的「鳳展專案」即已追加編列預算完成，並且已經完成付款。

廣告 廣告

但遲遲未完成換裝的主要原因，在於該自動防撞系統涉及軟硬體整合與美方測試進度的延宕所造成。但政府對美方未善盡監督與要求，導致至今無法安裝。

據了解，空軍現役 F-16V（Block 20）機隊尚未全面加裝自動防撞地系統的主要原因包含以下三點：

1. 系統整合的技術複雜造成延緩:

我國目前使用的 F-16V 是由舊款F-16 A/B進行重新構改升級，其原始架構為類比訊號，而Auto GCAS 需要與升級後的新型數位飛行控制電腦（DFLCC）以及模組化任務電腦（MMC）進行深度整合。

這種高安全等級的軟體與硬體修改，必須由美商洛克希德·馬丁在美國本土完成嚴格的實驗室測試與飛行驗證，導致遲遲無法直接快速加裝。

2. 美方測試進度不斷延宕：

空軍雖然早在2020年就追加預算採購此系統，但因美方內部的整合測試時程多次延後，導致安裝進度落後預期。目前最新的進度，空軍已促請美方加速工程，目標是希望在2027年底前完成系統整合，並開始大規模安裝。

3. F16V的新舊機隊差異不同：

空軍現有的F16V舊機型（Block 20）性能提昇專案，將逐步進行系統整合與安裝規劃，預計2028年才完成全機隊安裝。不過未來我方新採購機的66架F16V（Block 70)，在出廠時便已內建自動防撞系統該系統，並不需額外加裝。

【看原文連結】