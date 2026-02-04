【分析】IC拳王聯發科能彎道超車？ 攜Google大神、AI霸主輝達同行 拚第四次華麗轉身
IC拳王聯發科再逢關鍵轉型年！由於記憶體飆漲推升成本，華碩鳴槍暫退手機市場，以手機晶片起家的聯發科，去年拼到5G市佔第一、歷史出貨新高後，越過峰巔才發現空無一人，甚至直言產業出現逆風，能否再一次打破「一代拳王」理論，再度在AI領域彎道超車，備受關注。
聯發科走過DVD退場、2G/3G手機換代危機、4G/5G技術拚搏逆襲對手，每每越過高峰後又見峰峰相連。然而這次搭上科技大神Google、AI霸主輝達，卡位AI雲端業務和客製化晶片（ASIC）晶片戰場，第四次華麗轉身將是牽動台廠IC設計格局的大場面。
聯發科董事長蔡明介常以「一代拳王」理論，用來示警 IC 設計業的殘酷競爭本質：若僅靠單一成功產品稱霸市場，就好比在拳擊場上獲得一次冠軍的「一代拳王」。面對科技產業趨勢瞬息萬變，如果無法在新一代技術趨勢中持續領先，就會被市場無情淘汰。
聯發科昨天在法說會中，去年手機晶片業務締造歷史新高快速翻頁，外資法人也感受到拳王聯發科急迫的未來戰略，多數問題都圍繞著AI ASIC戰略拼圖，這將是聯發科第四次轉型最關鍵的一役。
5G手機市占攻頂卻成黃昏市場 記憶體暴漲成最後一根稻草
2026年開春，最堅持手機產品線的華碩主動拋出震撼彈，董事長施崇棠親口證實，因研發資源配置調整與優化，2026年後不再推出新的手機機種，未來資源將全面轉向AI與PC相關佈局。
產業界人士直言，手機產業已從生猛的海鮮市場，衰退為黃昏傳統市場。雖然還是剛性需求，但人人換機時間拉長，一支手機用個3年以上比比皆是。
聯發科則是手機供應鏈上游佼佼者，已連續21季稱霸全球手機晶片出貨量第一名，手機業務2025全年營收更突破 100 億美元，年增8%，創下歷史新高。其中天璣旗艦級晶片展現強勁成長貢獻了30億美元的營收。
科技業風雲變化莫測，2025年底，半導體通膨襲來，記憶體創下史詩級暴漲，價格每季浮動，賣一支手機的成本全被記憶體進貨價格吃掉，且2026年中國手機品牌廠對於1TB怪獸級容量躍躍欲試，手機漲價勢在必行。
手機價格蠢動，終端消費和換機需求首當其衝，更是品牌廠和晶片供應鏈最不樂見的連鎖反應。外資昨在法說會也頻頻探詢AI手機的殺手級應用是否出現，但聯發科坦言，手機產業2026年將迎逆風。
雖然聯發科仍認為，未來AI手機會是非常聰明的智慧機，與雲端連結會更迅速，屆時週期循環就會回來。和碩董事長童子賢聞言也表示，如果手機結合未來的AI應用，相信也會有新局面，就像老幹新枝發新芽。
然而，在這一片「未來」、「如果」的期許與等待中，聯發科ㄧ代拳王又將變身。
華麗轉身卡位AI 與大神Google同行、攜AI輝達全領域開展
聯發科在2024年開始卡位客製化（ASIC）晶片市場，其中AI專用晶片預計將於2026年迎來爆發式成長。聯發科ASIC也已涵蓋AI專用晶片、車載晶片、AI個人電腦、智慧眼鏡及其他智慧邊緣設備。
聯發科執行長蔡力行口中的AI ASIC大客戶，呼之欲出就是Google TPU專案，聯發科憑藉在先進製程節點、串列器/解串器（SerDes）及先進封裝領域的執行與設計能力，與博通共同成為Google TPU的核心合作夥伴。
聯發科Google TPU專案的第一款ASIC晶片貢獻，將激勵ASIC業務一舉飛越10億美元營收目標。聯發科切入的Google TPU專案，涵蓋2026年的3奈米、2027年的2奈米產品。
據了解，2026年博通應會維持 Google TPU 100% 市佔率，全年供應 TPU7ax（Ironwood/Training）與 TPU7x（Ironwood/Inference）。聯發科拿下但延遲的 TPU8x（Zebra Fish/Inference）明年第首季量產，博通的TPU8ax（Sunfish/Training）預計今年下半年加速，出貨量約 200–250 萬顆。
聯發科目前正使用英特爾的 EMIB-T 開發 TPUv9x（Humu Fish/Inference），TPUv9x 為推論客製化晶片。Google 目前考慮開發兩個版本：一個使用 CoWoS 後段，另一個使用英特爾的 EMIB-T，相關專案預計 2028 年加速。
除與大神同行外，這次聯發科還搭上AI霸主輝達。
輝達執行長黃仁勳1月30日參加台灣分公司尾牙時釋出，與聯發科從GB 10晶片、車用晶片，到鎖定AI PC消費性領域強大系統單晶片，等於與聯發科全領域展開！
黃仁勳口中這款強大的晶片，主打「低功耗但極高效能」（市場推估為N1晶片），是輝達切入消費性AI NB重要的起手式，他欽點聯發科，足見聯發科在輝達AI戰略中的關鍵夥伴地位。
雙蔡併行拚AI 蔡明介暢談玩AI、蔡力行與黃仁勳搏交情
聯發科的轉型大計，背後的靈魂人物是「雙蔡」。近年聯發科董事長蔡明介甚少露面，連2018年自己一手打造的數位社會創新競賽「智在家鄉」頒獎典禮，2024年就未再現身擔任頒獎人，業界解讀2024年宣布高階人事變動，由總經理陳冠州任營運長，執行副總經理暨財務長顧大為擔任共同營運長，宣告聯發科接班梯隊成形。
不過，內部人士透露，蔡明介仍為董事長有約的活動，與員工定期會面，依舊是談笑風聲，更與員工暢談自己玩AI的經驗，對於產業趨勢精準掌握。
而蔡力行參與輝達執行長黃仁勳1月31日供應鏈晚間的「兆元宴」聚會前，當天中午就與黃仁勳私下約揪，出現在台北民生社區一起吃客家料理，除了平民化，更顯現兩人的好交情，也意味聯發科朝AI轉型即將端出大菜，吸引各方矚目。
【聯發科法說】好壞參半！蔡力行：今年手機業務艱困、AI ASIC 明年貢獻營收二成
【聯發科法說】去年Q4獲利三率同降毛利率創19季新低 ！ 全年EPS 66.12元
【一文看懂】聯發科法說三大題材 Google TPU、輝達N1、6G 衛星-地面網路戰略全包
