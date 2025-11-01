分析2026台南市長選戰最新民調 尹乃菁看出藍營困境

2026台南市長選舉，國民黨是否能將綠地變藍天，引發各界關注。資深媒體人尹乃菁分析最新民調後坦言，國民黨要拿下台南，是非常具有挑戰性的，並認為將上任的國民黨主席鄭麗文能否創造出成績，將是一大重點。

鋒燦傳媒昨（10月31日）公布的台南市長選舉最新民調，依照民進黨初選擬採用的對比式調查結果，若民進黨推派陳亭妃參選，將以52.6%大勝國民黨立委謝龍介的24.9%，領先27.7個百分點；若民進黨推派林俊憲參選，則以42.3%險勝謝龍介的37.2%。

對此，尹乃菁昨在政論節目《少康戰情室》中指出，由此民調可看出，台南非常的綠，就連幾個月前發生嚴重風災，身兼民進黨主席的賴清德總統怎麼救災的、怎麼對待台南鄉親的，事情過了之後，民眾都忘記賴怎麼對待他們的。

尹乃菁就上述民調分析，直言謝龍介的民調竟然又往下滑，如今若想要拿下台南市長選舉，真的非常有挑戰性。

話鋒一轉，尹乃菁說將上任的國民黨主席鄭麗文面對2026台南、高雄市長選戰，尤其是非常有希望能拿下的高雄，能否創造出成績，將是各界關注焦點。

該民調是由《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，調查時間為10月27至28日，調查對象為戶籍在台南市且年滿20歲以上民眾，調查方法採家用電話訪問，以中華電信之住宅電話簿為抽樣母體，進行系統隨機抽樣，完成樣本數比照民進黨初選規格，民調之樣本總數(N)不得少於1200 個。本次調查完成樣本數為1,201（95%信心水準下，本調查抽樣誤差為± 2.83%）；加權方法：依台南市政府民政局公佈之 114 年 9 月份人口統計資料，針對 性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權(Raking)。

