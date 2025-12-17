分析2026桃園市長選舉最新民調 藍青年揭王義川隱憂 點名賴：看仔細

2026桃園市長選舉，最新民調顯示，若由爭取連任的桃園市長張善政對決民進黨立委王義川，張以59%輾壓王的20%。爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安認為，走極端路線、鷹派風格的王，不只綠營不挺，甚至嚇跑年輕和中間選民，並點名賴清德看仔細，若繼續走鷹派對抗、極端路線，人民會不會認同。

據《TVBS民調中心》日前公布的最新民調顯示，若民進黨派出王義川對決張善政，張將以59%支持度領先王的20%，雙方差距39個百分點。交叉分析顯示，在年輕選民支持度方面，20至29歲選民有51%支持張善政、19%支持王義川，30%未決定；30至39歲選民方面，65%支持張善政、20%支持王義川，15%未決定。

陳冠安今（17）日在臉書分析上述民調，認為賴清德上任以後，綠營政治路線愈加激化，王義川就是其中佼佼者、代表人物，不僅沒有專業理性，只有起乩謾罵，用政論綜藝式的表演來博取聲量。

陳冠安表示，代表著鷹派路線的王義川，也多次與綠營鴿派的王世堅槓上，當王認為不宜力推大罷免，王竟公開嗆聲「不服從命令的，滾啦」；另外，當王質疑北市圖利輝達時，不只被各界撻伐，更遭王世堅打臉，最後才改口言論。

陳冠安認為，最新民調顯示走極端路線、鷹派風格的王義川，不只綠營不挺，甚至嚇跑年輕和中間選民；面對王義川在桃園慘不忍睹的支持率，陳也點名賴清德要看仔細，如果要繼續走鷹派對抗、極端路線，人民到底會不會認同。

上述調查由TVBS民意調查中心於114年12月5日至12日晚間進行，成功訪問953位20歲以上桃園市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，調查經費來源為TVBS。

