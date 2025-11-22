分析2026談藍白合「形式意義大於實質」 黃光芹：硬把簡單的事複雜化

藍白11月19日公開會談引關注。（鏡報李智為攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日公開會面並針對未來合作模式、2026等方面進行討論，此舉也引起政壇熱議。資深媒體人黃光芹今（22）日分析，藍白合用在2026，形式意義大於實質，「至於地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無際於事」。

「藍白合的虛與實」，黃光芹今天發文說，藍白合所謂1+1>2，就2026、2028兩場截然不同的選戰來說，應有不同的意義。就2026選舉來說，縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，否則治絲益棼，空耗時間與力氣。

黃光芹認為，縣市長選舉，本就是國民黨的優勢，2022拿下14席，歷次提名均遍地開花，若於此時提1+1>2，不外乎想沿用「反罷」模式，需要小草的選票和合作的氣勢。

黃光芹指出，民眾黨至今明確提及的縣市，只有宜蘭、新北、新竹市和嘉義市4個。宜蘭與新北未來勢必與國民黨比民調，按照民眾黨主席黃國昌的態度，民調形同過埸。類似這樣早就不提名、不進場三腳督的縣市，還包括台北市和桃園市。與4年前柯文哲的選戰佈局完全不同，中間卡了個藍白合，若要說讓，白營早就讓了，除了嘉義市企待國民黨抛出人選，否則民眾黨張啟楷就定位，還需要談什麼？

「藍白合用在2026，形式意義大於實質」，黃光芹認為，民眾黨倒需反思，22個縣市當中，撇開金門不說，民眾黨唯一執政的縣市只有新竹市，如同竹北，均是民眾黨的票倉，應勢在必得、延續香火，哪能本末倒置，空等國民黨禮讓？

「所謂藍白合1+1>2，較適用2028」，黃光芹分析，即使動能强大，不計路線、只為把賴政權拉下來，最後1+1能不能大於2，仍需考驗，至於地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無際於事。

