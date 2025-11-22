分析2026談藍白合「形式意義大於實質」 黃光芹：硬把簡單的事複雜化
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日公開會面並針對未來合作模式、2026等方面進行討論，此舉也引起政壇熱議。資深媒體人黃光芹今（22）日分析，藍白合用在2026，形式意義大於實質，「至於地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無際於事」。
「藍白合的虛與實」，黃光芹今天發文說，藍白合所謂1+1>2，就2026、2028兩場截然不同的選戰來說，應有不同的意義。就2026選舉來說，縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，否則治絲益棼，空耗時間與力氣。
黃光芹認為，縣市長選舉，本就是國民黨的優勢，2022拿下14席，歷次提名均遍地開花，若於此時提1+1>2，不外乎想沿用「反罷」模式，需要小草的選票和合作的氣勢。
黃光芹指出，民眾黨至今明確提及的縣市，只有宜蘭、新北、新竹市和嘉義市4個。宜蘭與新北未來勢必與國民黨比民調，按照民眾黨主席黃國昌的態度，民調形同過埸。類似這樣早就不提名、不進場三腳督的縣市，還包括台北市和桃園市。與4年前柯文哲的選戰佈局完全不同，中間卡了個藍白合，若要說讓，白營早就讓了，除了嘉義市企待國民黨抛出人選，否則民眾黨張啟楷就定位，還需要談什麼？
「藍白合用在2026，形式意義大於實質」，黃光芹認為，民眾黨倒需反思，22個縣市當中，撇開金門不說，民眾黨唯一執政的縣市只有新竹市，如同竹北，均是民眾黨的票倉，應勢在必得、延續香火，哪能本末倒置，空等國民黨禮讓？
「所謂藍白合1+1>2，較適用2028」，黃光芹分析，即使動能强大，不計路線、只為把賴政權拉下來，最後1+1能不能大於2，仍需考驗，至於地方選舉，硬把簡單的事複雜化，甚至上綱到國政對接，只是作態，無際於事。
更多鏡週刊報導
批藍白會「變批鬥大會」 民進黨嘆：無助團結也不能推動國家前進
藍白會登場！黃國昌送出「一盞燈」 卓冠廷笑：「職業關燈手」連燈都自己備好
藍白合死線有共識 鄭麗文：惡意破壞將祭家規處理
其他人也在看
黃文益諷陳菁徽三條線邏輯誤導大眾
[NOWnews今日新聞]針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正強調，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
綠盼「花蓮加碼普發現金」 徐榛蔚：縣府重視財政紀律
花蓮縣 / 綜合報導 針對中央普發現金1萬元，民進黨籍花蓮縣議員張美慧呼籲，縣府也要再加碼1萬，更舉出實例，在115年度預算書中，像是農會產銷班，就從40萬元增加到6百萬元，還有「夏戀嘉年華」預算，也較今年增加1千萬元，質疑有浮編問題，不過縣長徐榛蔚表示，這些相關補助都是全面性的，至於是否普發現金，還要考量縣府財政紀律。花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「徐榛蔚縣長主政的花蓮縣政府，要不要編，要不要普發現金，那個妳也護航太過了，我護航要幫誰護航。」隨著中央發錢，花蓮縣議員喊話再加碼一萬元，為受地震、天災重創的觀光注入活水，不過縣長徐榛蔚搬出「財政紀律」，激起雙方爭辯。花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「花蓮縣的這個負債其實也還高達60幾億，我想建議都很好，我們也都很想普發，在這個整個推動的政策以及這個縣庫的考量，其實我想這個都有先後的這個順序。」議員接著舉出實例，攤開花蓮縣府115年度預算書，包含春節福袋就從今年的，21萬5千元新增到2百萬元，農會產銷班也從40萬增加到6百萬元，而補助宮廟宗教方面，從2千3百50萬元變成3千6百萬元。另外在原住民傳統祭儀，更編列高達2500萬元，比今年增加將近2千萬，甚至議員點出就連，縣府國外參訪的預算加總，也達到近5千萬元，質疑預算有浮編問題，花蓮縣長徐榛蔚VS.花蓮縣議員(民)張美慧說：「這麼亂編，都是為了特定目的事業來編的嗎，縣長妳，，教育或社福這都是全民全面性的，不是對於特定單位絕對不是，妳發普發現金，每一個縣民才是全面性。」尤其新版財劃法，明年預估增加147億元，因此議員主張利用，統籌分配款「還稅於民」，而無黨籍花蓮議員魏嘉賢，則認為縣府預算執行率不佳，花蓮縣議員(無)魏嘉賢說：「在執行的部分常常會有一些明顯的落差，那造成說我們在懷疑這樣子的一個，硬體跟軟體的一個比例是不是適當。」針對普發現金，產生巨大分歧，能否落袋為安？還有一番論戰。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
民眾黨不必硬等藍白合！黃光芹認重點在總統大選：硬把簡單的事複雜化
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌本月19日正式展開公開會談，雙方共同強調，將在2026選戰中全力促成藍白合作。外界關注黃國昌是否參選新北市長，他則表示，即使最後「男主角」不是自己，他也會全力投入輔選，並提出兩黨智庫可率先對接。對此，媒體人黃光芹直言，藍白合所謂1+1>2，就2026、2028兩場截然不同的選戰來說，應有不同的意義。黃光芹今（22）日在臉書發......風傳媒 ・ 8 小時前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 11 小時前
年薪上看80萬！台東招「熱氣球飛行員」 百萬補助送海外培訓
台東縣政府長期辦理熱氣球嘉年華，為培育熱氣球飛行人才，新年度預定培訓2名熱氣球飛行員，甄選通過人員除可在縣府服務，將代支付逾百萬元學費送出國培訓，結訓返國後取得國内飛行員執照後，再專案逐年調整薪資，年薪最高逾80萬元。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
澎湖北寮海岸「摩西分海」淨灘 也發現太陽能光電板海廢
丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，不僅堆積在台灣本島海岸線，也飄洋過海抵澎，繼林投沙灘發現殘骸，湖西鄉公所今（22）日辦理「北寮海岸淨灘活動」，赫然發現太陽能光電板海廢，由於材質相當沉重，出動多名壯漢合力才能清除。自由時報 ・ 11 小時前
關西仙草花文化節浪漫登場 限量護照享優惠
浪漫的仙草紫色花海，近年成為入冬熱門賞花的「嬌」點！新竹縣關西鎮仙草花文化節，今、明兩天在南山大橋旁登場，東安古橋設有接駁車服務；雖然今年花兒遲到，花開僅約1成，但客家歌手輪番演唱，還有多樣有趣的手作體驗，仍吸引許多民眾呼朋引伴參訪。關西鎮內有多處小規模的仙草花田，南山大橋旁花田預估11月底到12月自由時報 ・ 9 小時前
老樹救援協會第七年辦神木路跑 何欣純向五福臨門神木禮肥
台灣老樹救援協會今（22）日在台中石岡舉辦第七屆「神木禮肥公益路跑」，吸引各地民眾、社團共襄盛舉，以行動關心五福臨門神木，立委何欣純向神木禮肥並表示，老樹是自然景觀，更是台中的瑰寶及珍貴資產，承載文化、歷史與地方故事，保護老樹就是守護這片土地與世代的記憶。自由時報 ・ 11 小時前
擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防
南部中心／綜合報導為響應「國際終止婦女受暴日」，高雄市社會局家防中心22日在衛武營都會公園夏日大道，舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」，以「擁愛反暴力，鄰里齊守護」為主題，串連跨局處網絡與社區力量，共同推動暴力防治與初級預防工作。活動以象徵性別平等與力量提升的紫絲帶意涵，由市府王宏榮副秘書長、社會局蔡宛芬局長、貴賓及社區夥伴共同傳遞紫絲帶，象徵凝聚公私協力的守護能量，一同承諾「拒絕暴力、從社區開始」啟動，共織屬於高雄的紫絲帶，並吸引超過800名親子與市民熱情參與，在輕鬆有趣的氛圍中認識家暴防治、兒少保護等重要觀念。民視 ・ 9 小時前
經濟部與外交部召開雙部長會議深化經貿外交整合及全球產業佈局
經濟部長龔明鑫與外交部長林佳龍於廿一日共同主持雙部長會議，就地緣政治風險與全球供應鏈重組進行深入討論。兩位部長一致認為，面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，臺灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態，為國家永續發展注入新動能。龔明鑫部長表示，全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區。我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部將持續以「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」為核心策略，一方面強化國內投資環境與技術研發能量，另一方面協助業者掌握海外市場機會，推動產業園區發展。經濟、外交兩部在會中達成共識，將持續強化經貿與外交協同推動機制，整合政府、產業及駐外單位力量，推進海外科技園區及產業聚落布局，並協助業者 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。中央社 ・ 10 小時前
美少女郵輪遭殺害「屍體藏床底」！警鎖定16歲繼弟涉勒殺
國際中心／張予柔報導美國佛羅里達州一名18歲啦啦隊少女凱普納原本和家人一同參加嘉年華地平線號（Carnival Horizon）享受為期6天的郵輪假期，卻在旅途中離奇身亡，遺體更被藏在床底，震驚全船乘客。最新調查結果顯示，她是被人以鎖喉方式活活勒死，而警方目前鎖定的主要嫌犯，竟是同行旅遊的16歲繼弟。調查單位指出，少年對死者長期展現近乎「執念式」的迷戀，甚至曾在她睡覺時趴到她身上，舉止令人不寒而慄。民視 ・ 10 小時前
起底垃圾山主謀李有財！人脈廣、事業多 回收場遭開罰14次
高雄知名景點月世界淪為垃圾山，背後主謀當地里長李有財身分也被起底，開設的資源回收場在去年曾3個月內發生2次火警，還被環保局開罰14次累計罰款65.4萬元！李有財經營的茶行今年盛大開幕，各方人士都來剪綵人脈很廣，過去他曾違紀參選、被國民黨開除黨籍，又加入民進黨，最後以「無黨」身分當選里長。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
毒品唾篩執法上路！ 全國總動員24小時查18案罰百萬
【記者曾佳俊／台北報導】警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕，於11月20日正式上路，執法首日24小時內，「新式執法利器」發威，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總計金額高達新臺幣110萬元，且車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，其中新北林口區更查獲一車三人連駕駛都藏毒，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。壹蘋新聞網 ・ 9 小時前
和美交流道堤防便道 發現石虎遭路殺 (圖)
有民眾發現國道和美交流道下方堤防便道有石虎死亡，通報石虎協會處理；協會表示，研判石虎可能在過馬路時被汽機車輾斃。中央社 ・ 10 小時前
啟動威力路檢 警強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署，於11月20日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。市警局表示，今（21）日晚間執行全市威力路（臨）檢勤務，共計動員389名警力，由各分局在全市重要路口計41處，展開高強度路檢與攔查，透過強勢執法作為，提升全...匯流新聞網 ・ 1 天前
2028藍白合關鍵是柯文哲？吳子嘉：明年2月有答案
國民黨主席鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌19日舉行主席高峰會談，雙方會談圓滿落幕，但2028年總統大選是否延續藍白合作模式，成為外界關注焦點。媒體人吳子嘉分析，明年2月台灣民眾黨前主席柯文哲的司法判決結果，將成為影響藍白合的重大變數。中天新聞網 ・ 1 天前
小聲一點！ 被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警
凌晨，台中 33歲的男子與姊夫，在家喝酒，說話太大聲，被姊夫念了幾句，他心生不滿，與姊夫大吵後，離家出走，員警到場蒐證時，男子正好回家，手中拿著玻璃酒杯，就朝員警砸，碎玻璃穿透衣服，刺進手臂，送醫縫了2針。 #醉男#家庭糾紛#酒杯砸警東森新聞影音 ・ 11 小時前
影/南韓女團TWICE今開唱 攤販賣盜版被取締？高雄警說話了
南韓女團TWICE將於22日、23日首度在高雄開唱，粉絲熱烈應援，必備門票與手燈，不過今（22）日中午左右，有民眾在網路上表示，在高雄世運商品部外面，疑似有警察驅趕販賣盜版TWICE商品的攤商，而現場違規的攤販也出現5件告發和20件勸導案例。中天新聞網 ・ 11 小時前
藍白優勢三讀通過地制法 雲林副縣長可增1人 張麗善：會審慎評估
立法院院會昨三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，雲林縣長張麗善今 （22）日受訪表示，現在是多元社會，因此服務項目多也廣泛，因此當然希望增加人事員額，而縣內人才濟濟，第2位副縣長會審慎評選。立法院院會昨天在藍白人數優勢下三讀通過《地方制度法》修正案，縣市政府置副縣市長2人，直轄市政自由時報 ・ 10 小時前