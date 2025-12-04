分析2026「台南較有懸念」 郭正亮：高市長之戰她還是有利

民進黨台南市長初選，綠委林俊憲針對同黨對手陳亭妃砲轟，「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」綠委賴瑞隆今（4日）直言，總統賴清德從來不會去介入初選，有初選制度一定按規則走。針對南 、高選情，前立委郭正亮認為，台南比較有懸念；至於高雄，對國民黨立委柯志恩還是有利，因為他們內部矛盾蠻大的。

郭正亮今(4日)在政論節目《新聞大白話》中表示，去看賴瑞隆和林俊憲的回應方式，賴瑞隆就是有點從從容容，他說總統賴清德應該不會介入，因為他對賴清德有信心，不然怎麼會講這種話；林俊憲就是匆匆忙忙， 不知道怎麼辦？他為什麼希望即問即答，因為他就是要問陳亭妃，妳曾經背叛過賴清德，就是要問這種問題，陳亭妃當然知道，所以才不願意跟他對話。

廣告 廣告

至於高雄，郭正亮認為，支持邱議瑩的動作真的做得蠻大的，因為高雄市長陳其邁、前行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁通通站台，這真的蠻罕見的。因為賴清德真的支持是賴瑞隆，因為賴瑞隆是陳菊的嫡系；他可能心裡面有點一大堆標點符號，認為新北讓給他女兒蘇巧慧，前民進黨秘書長林右昌看來是沒有了。

郭正亮認為，台南比較有懸念，就看賴清德會不會為了勝選，到最後急轉彎決定支持陳亭妃。但依他們對賴清德個性的了解，看起來是不太可能。但是台南的勝選太重要了，所以現在懸念比較多的是台南，不是高雄。如果沒有意外，就是到這裡，之後就是看出線的人有沒有辦法整合綠委林岱樺，還有其他人的勢力。基本上，對藍委柯志恩還是有利，因為他們內部矛盾蠻大的。

【看原文連結】