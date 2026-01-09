分泌物冒黃綠色泡泡！醫一看「蟲在跑」 妹子嚇壞

私密處感染問題常困擾女性，婦產科醫師鄭丞傑分享，一名女患者因私密處感染自行擦藥，原以為是黴菌感染，但症狀一直沒有改善，檢查發現，白色分泌物中夾雜黃綠色泡泡，顯微鏡下還可見蟲在跑，確認為滴蟲感染，由於滴蟲屬性傳染病，提醒患者的性伴侶也應一同接受治療。

鄭丞傑近日在節目《醫師好辣》分享，他在門診遇到一名女性患者，因私密處感染求診，患者原以為是黴菌感染，自行擦藥卻沒有改善，經檢查後發現，雖然患者確實有黴菌感染的症狀，但在白色分泌物中夾雜黃綠色泡泡，讓他懷疑可能也有滴蟲感染。

鄭丞傑表示，他將患者分泌物拿到顯微鏡下檢查，並讓患者也看看，結果發現那些黃綠色的泡泡中「一直有蟲在跑」，讓女患者嚇歪反問「我那裡面都是蟲？」

鄭丞傑表示，滴蟲屬於性傳染病，他詢問女患者的性生活史，並指出「一定是有人傳給妳，男朋友也可能被傳染，性病就是這樣傳播的。」他建議，患者的性伴侶也應一同接受治療，且滴蟲感染，使用一般塞劑治療效果有限，必須透過口服藥物治療，才能快速痊癒。

