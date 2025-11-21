分產變放款！ 這家人開啟「反向孝親模式」 阿公每月收息爽過日





在許多亞洲家庭裡，財產繼承往往是敏感卻避而不談的議題，父母擔心子女有壓力，子女又覺得提起金錢不孝，雙方常因「不好意思說清楚」而埋下誤會。而越南近日就出現一個引發熱議的案例，一位阿公把畢生積蓄分給三名兒子後，反而意外開啟「反向貸款」模式，不只避免家庭糾紛，連他的退休金都變得穩定到像領薪水。

根據越南民眾 Thanh Tuan 在《越南快訊》的投書，他的叔叔共有15億越南盾（約新台幣180萬元）存款，決定平均分給三個兒子。一開始家人都以為這場分家產只是傳統做法，沒想到兒子們竟提出另一種回饋方式──把這筆分到的錢當作父親的「貸款」，並承諾每人每月支付500萬越南盾（約新台幣6000元）的利息。

廣告 廣告

換句話說，這位阿公每月可收進1500萬越南盾（約新台幣1.8萬）作為收入，對居住在鄉下、日常只需種菜養雞的老人來說，這筆穩定的利息足以讓生活無憂。投書中提到，阿公的妻子早逝，他獨自撫養三名兒子多年，直到兒子們相繼到城市求學、工作、成家，生活才逐漸安定。如今阿公年紀漸長、身體不如以往，才決定將財產提前分配。

▼越南一位阿公把畢生積蓄分給三名兒子後，反而意外開啟「反向貸款」模式，不只避免家庭糾紛，連他的退休金都變得穩定到像領薪水。（示意圖／取自Pexels）

然而讓人意外的是，三兄弟並沒有把這筆資金視為父母「理所當然」要給的遺產，而是把它當作投資本金，雖然雙方沒有簽署合約，但兒子們非常重視這份承諾，每月都準時匯利息給父親。

Thanh Tuan認為，這個做法剛好突破了越南家庭常見的盲點：父母不講錢、孩子不還錢，最後容易累積情緒、甚至造成家庭失和。他指出，許多孩子長大後理所當然地接受父母的付出，父母也默默承擔，但心裡往往揹負著沉重壓力，而叔叔一家人的做法則呈現了截然不同的家庭互動模式。

▼許多孩子長大後理所當然地接受父母的付出，父母也默默承擔，但心裡往往揹負著沉重壓力。（示意圖／翻攝photoAC）

Thanh Tuan指出了兩個重要的啟示，第一是父母應保留自己的退休保障，不必把一切完全交給子女，第二則是子女若得到父母的財產，適度回饋是責任也是孝心。

透過這種看似「貸款利息」的方式，父親不會因此生活陷入困境，孩子也透過固定匯款實踐回饋，反而讓金錢關係更透明，也減少不必要的誤會。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



9旬老翁當街被劫走！ 身份竟是嘉義大地主 疑兒女為爭「3億家產」

退休夫妻「1舉動」 引爆兒媳財產爭奪戰 生活反陷困境

2孩未來恐差很大 他問遺產「該給賺少的多一點」？ 網揭分配關鍵