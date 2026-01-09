分秒必爭！辛柏毅仍下落不明 專家：配合黑潮向北尋人

即時中心／林耿郁報導

空軍F-16飛官辛柏毅失蹤已經第4天，各界全力搜救；有專家建議，應考慮黑潮的方向，相關單位可以向北擴大搜索，另外也要加強岸際巡邏以及出動專業設備前往深海搜尋，不能放過任何希望。

大海茫茫！空軍飛官辛柏毅，自6日晚間疑似墜海以來，黃金72小時搜救時間已經過去，依然沒有傳來好消息；但軍方、海巡，以及民間熱心單位都持續冒著嚴寒展開搜救，希望能將飛官帶回來。

國立東華大學體育中心潛水教授朱文正分析，目前看起來墜機地點應該是在黑潮區域內。由於黑潮是南往北流動，且流速相當穩定，且過去曾有遊客在磯崎附近溺水，最終出現在蘇花公路附近的案例，因此建議搜救單位可以擴大往北方海域搜索。

另一方面，朱文正也指出，近日東北季風偏強、台灣近海風浪較大，因此機身殘骸與飛官本人，也可能會被推回岸邊，如此一來就不一定是「南往北漂」；建議增加岸巡人員，並結合志願民眾，一起在岸邊加強搜索，看看能不能早點找回飛官。

至於水下搜索部分，由於台灣東岸是深達上千公尺的太平洋，因此朱文正認為，人類潛水員的下潛深度極限只有50至60公尺，如果想要深入搜尋，必須要以機械裝置、或者專業水底搜索，才有可能找到更多痕跡。

海巡弟兄入夜仍在海上搜索。（圖／海巡署提供）

