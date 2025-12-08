分紅保單再添強將 安聯人壽明年下半年開賣

熱度不減的分紅保單市場，明年將迎來外商強將。外商壽險龍頭、德國安聯集團（Allianz）在台子公司安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）今（8）日於媒體聯訪時表示，預計明年下半年推出分紅保單，以滿足民眾需求，及多元化公司的產品線、避免過於集中在投資型商品。

安聯人壽是國內投資型保單的領導品牌，投資型商品占該公司整體業績比重，長年以來超過9成。以今年前10月為例，安聯人壽整體初年度保費（FYP）597.5億元，投資型占比達93.6%。儘管目前已有7家壽險公司賣起分紅保單，羅偉睿認為，分紅保單的成長勢頭不減，後進者安聯人壽還是滿有機會的。

分紅保單、指數型商品，都有意願推出

2008年金融海嘯後，國內壽險業陸續停賣分紅保單，僅英商保誠人壽一家獨撐大局。沉寂10餘年後，2023年起了大變化，壽險業獲利王富邦人壽重返分紅保單市場，帶動法商法國巴黎、美商安達、凱基、台灣、台新等壽險公司跟進，市況明顯轉熱。

另外，金管會擬開放指數型商品，包括：指數型萬能壽險（IUL）、指數連結型年金（FIA），羅偉睿表示，安聯集團銷售指數型商品經驗豐富，未來若開放，將會從國外引進IUL、FIA等類型的產品，跟分紅保單一樣，可視為安聯人壽持續踐行商品多元化策略。

投資型與整體 FYP ，明年都要成長 10%

投資型保單今年成長力道強勁，整體壽險業前10月投資型FYP年增29.1%，羅偉睿表示，安聯明年投資型保單與整體保單的FYP都要維持雙位數成長，目標至少10%，今年前10月，安聯整體FYP年增16.1%。

我國保險業明年元旦將接軌兩大國際制度，羅偉睿表示，樂見台灣導入IFRS 17與ICS，安聯人壽財務體質良好，不需要向主管機關申請選擇性過渡措施。

此外，安聯的營運遍及全球65國，全都遵守德國總部，也就是歐洲的會計準則，不會因為台灣的主管機關打算在外匯避險議題讓保險業脫勾處理，就不遵循IFRS 17所要求的匯率避險評價規定。

