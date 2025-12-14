分紅保單紅什麼？ 專家：保戶「這樣看」再下手

國內壽險公司競推分紅保單。（圖／Pixabay）

國內壽險公司競推分紅保單，目前已有7家搶進市場，面對選擇變多，「配息達人」郭俊宏指出，保戶應優先了解資產特性，再看保單報酬率。因為只看保單的IRR（內部報酬率）數字，很容易落入比較陷阱。

保險業者觀察，壽險公司積極投入分紅保單市場，主要是因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TW-ICS）、降低資本壓力、滿足高齡化與通膨下的市場需求。

目前已推出分紅保單的主要壽險公司包括富邦人壽、保誠人壽、法國巴黎人壽、安達人壽、凱基人壽、台灣人壽與台新人壽，各家在紅利宣告與商品設計上各具特色。禾亞保經業務副總陳俐縈解釋，美元利變保單主要是依照商品「宣告利率」與「預定利率」的差額，產生「增值回饋分享金」；由於預定利率是固定數值，因此宣告利率越高、增值回饋分享金越大。

分紅壽險保單是透過「保單紅利」達到儲蓄與投資的效果。若保險公司有盈餘，分配給保戶的比例依規定不得低於70%，並且需要保留部分盈餘，以便在未來虧損時，仍能繼續發放紅利，讓分紅相對平穩。分紅保單仍有紅利最低可能為零的風險，若提前解約也可能導致虧損。

觀察統計數據，2024年分紅保單新契約保費近千億元，占全年壽險FYP（新契約保費）約12％，2025年預估將突破1500億元，顯示消費者對參與經營成果分享的概念接受度提高。

