分線變寬、洗完頭排水孔塞住？醫揭女性落髮3大真相：別急著買養髮液、生髮帽

洗完頭，排水孔又塞滿頭髮；照鏡子時，分線似乎愈來愈寬，頭頂也愈來愈容易看到頭皮。社群上充斥著各種生髮洗髮精、養髮液與保健品推薦，讓不少女性更加焦慮。到底女性落髮該怎麼面對，才不會花了錢卻走錯方向？

女性落髮很常見，先別急著買產品

早上準備出門，小芸照鏡子時發現分線愈來愈明顯，頭頂似乎透出頭皮。她趕著出門，卻忍不住多撥了幾次頭髮確認。晚上洗頭時，排水孔裡又卡著一團頭髮，讓她開始懷疑，是不是壓力太大，還是頭髮真的變少了。最近甚至連另一半都發現她好像變「禿」了，每次掃地總能掃到許多頭髮。

奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊觀察，女性落髮其實相當常見，但許多人習慣先上網搜尋或自行購買產品嘗試，「來門診時，幾乎都已經自己買過、用過一輪各式號稱生髮健髮的產品。」她提醒，真正關鍵不是先買什麼產品，而是要先確認掉髮原因，否則花再多錢，也可能用錯方向。

「女性雄性禿」是門診最大宗掉髮原因

不少人以為雄性禿是男性專利，但鄭百珊指出，女性門診中最常見的掉髮類型，其實就是女性雄性禿。

不同於男性常見的M型禿或地中海禿，女性多半表現為分線逐漸變寬、頭頂髮絲變細。初期不少人只是覺得頭髮變軟、變細，還不一定察覺髮量變少，但隨著時間推移，毛囊逐漸萎縮，密度下降，才會明顯感覺髮量變少。

由於變化緩慢，許多人往往是影響外觀或自信心時，才意識到問題。

從掉髮速度與外觀，分辨3種常見女性落髮

鄭百珊表示，女性落髮原因很多，但臨床常見大致可分為3大類。若抓住「掉髮速度」與「外觀變化」，多半能初步判斷方向。

1. 女性雄性禿：慢慢變稀，分線愈來愈寬，屬慢性變化，通常沒有突然大量掉髮，而是逐漸覺得頭頂頭髮變細軟、分線愈來愈明顯。通常與雄性禿遺傳基因有關，需要長期維持治療。

2. 圓形禿：頭皮突然出現禿髮區，俗稱鬼剃頭，屬於自體免疫疾病，可能突然出現1塊或多塊圓形禿髮區。嚴重時可能短時間大量掉髮，甚至連眉毛、睫毛、腋毛與陰毛都受影響，造成「全頭禿」或「全身禿」，需要儘快治療。

3. 休止期落髮：壓力事件後延遲出現，產後落髮是最典型例子，但重大疾病、手術、嚴重感染、睡眠不足，甚至快速減重，都可能造成休止期落髮。

鄭百珊解釋，毛髮有生長期、退化期與休止期3個週期。平時約9成毛髮在生長期，約1成在休止期。但當身體承受重大壓力時，部分毛髮會提前進入休止期，而休止期約3個月，因此常見情況是壓力事件發生後3個月左右才開始掉髮，掉髮期多半持續3到6個月。但休止期落髮多半只要排除壓力因子就會慢慢自行恢復，無需過度緊張。

每天掉多少頭髮算正常？醫師教你判斷就醫時機

不少人主觀覺得自己掉很多頭髮，但鄭百珊提醒，感覺容易誤判，尤其長髮女性更容易覺得掉很多。

一般而言，一天掉100～150根頭髮仍屬正常範圍。她建議，可觀察洗頭、吹頭與梳頭3個時間點掉落的頭髮量，分別計算有洗頭與沒洗頭日子2～3天的平均值較接近實際情況。

她也提醒，有些人因害怕掉髮而不敢洗頭，但「該掉的還是會掉」，只是集中在洗頭時，看起來特別多。

值得注意的是，若出現突然大量掉髮，或頭皮出現明顯禿一塊，就應儘快就醫。若是分線逐漸變寬、頭頂髮量變少，雖進展較慢，但只要開始感到困擾，也可及早評估。臨床上醫師會抽血檢查，確認是否與鐵質、鋅、甲狀腺功能異常或其他疾病相關。

在藥局第一線觀察保健品需求的藥師沈采穎也提醒，女性若長期缺鐵或貧血，或有壓力、荷爾蒙失衡、多囊性卵巢症候群等問題，也可能影響毛髮生長，因此與其先購買產品，不如先確認真正原因。

3種女性落髮類型，治療方式差很大

不同類型落髮，處理方式差異很大。

‧ 圓形禿：屬免疫相關疾病，若範圍不大，常以局部注射類固醇或外用類固醇藥物治療；若範圍廣或進展快速，需再評估使用口服／針劑類固醇、口服免疫抑制劑或小分子標靶藥物來治療。

‧ 女性雄性禿：目前女性相對安全且常用的方式，是外用生髮水(Minoxidil)。她提醒，生髮水並非立刻見效，通常需3～6個月觀察效果，而且屬長期問題，需要持續使用維持。

‧ 休止期落髮：關鍵在找出壓力來源，例如產後、快速減重或作息混亂等，多數情況會隨時間逐漸回穩。若恢復不理想，也可與醫師討論是否以生髮水作為輔助。

養髮液、保健品與生髮帽等新療法，多半只能當輔助

面對市場上琳瑯滿目的產品，鄭百珊提醒，洗髮精的主要功能仍是清潔頭皮，停留時間短，難以真正促進生髮；養髮液頂多當輔助保養，不應取代正規治療。

至於社群熱議的鋅、鐵、生物素等保健品，沈采穎指出，若確實存在營養素缺乏，補充後可能改善髮質脆弱或掉髮，但若落髮與感染、內分泌問題相關，單靠保健品幫助有限。

她也提醒，鋅與鐵不建議同時補充，建議早晚錯開，以免影響吸收；鋅攝取過量除了會干擾銅與鐵的吸收，還可能導致高密度膽固醇下降，增加心血管風險。一般建議補充3個月後再觀察變化，並避免過量，每天不應超過35毫克。

至於雷射帽、生髮帽、PRP注射等新療法，鄭百珊指出，目前的醫學講求「實證醫學等級」。相較於傳統的外用生髮水（Minoxidil）或口服藥物擁有高等級的臨床證據，像雷射帽、生髮帽、PRP注射這類新療法，目前的證據等級相對較低，定位為輔助治療較為適當，建議應先採取有高證據等級的正規治療，行有餘力再考慮這些輔助療法，不要本末倒置。

掉髮不一定能立刻停止，但多數情況下，只要及早確認原因、配合治療與生活調整，髮量仍有機會逐步恢復。

醫師提醒，與其焦慮嘗試各種產品，不如先釐清問題，選擇適合自己的處理方式。當壓力改善、身體狀況回穩，頭髮也往往會慢慢回到原本的生長節奏。

（本文諮詢專家：奇美醫院皮膚科醫師鄭百珊、藥師沈采穎）

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章