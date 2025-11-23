分裂陰影籠罩下 波士尼亞塞裔選舉領導人

（中央社波士尼亞與赫塞哥維納巴尼亞盧卡23日電）波士尼亞與赫塞哥維納境內的塞爾維亞裔選民今天將投票選出接替其半自治政治實體領袖杜迪克的人選。杜迪克因違抗國際和平特使的決定而遭到免職。

法新社報導，波士尼亞塞裔共和國（Republika Srpska）總統杜迪克（Milorad Dodik）8月因拒不執行監督波士尼亞和平協議的國際特使所作決定，被判有罪並遭到免職。這項協議自1990年代族群衝突結束以來一直維繫著波士尼亞的統一。

提前選舉也意味著在明年10月大選之前，當選人的任期將不到一年。塞裔共和國是波士尼亞與赫塞哥維納境內兩個半自治政治實體之一，另一個是由波士尼亞裔和克羅埃西亞裔共同組成的波赫聯邦（Federation of Bosnia and Herzegovina）。

這次選舉被視為檢驗杜迪克所屬民族主義政黨支持度的關鍵一役，該黨已執政近20年。

約120萬名合格選民可在6位候選人中作出抉擇，其中的熱門人選有兩位。

63歲前內政部長卡蘭（Sinisa Karan）是杜迪克親信和欽點人選。杜迪克目前仍是獨立社會民主聯盟（Alliance of Independent Social Democrats, SNSD）黨魁。

主要在野陣營的塞裔民主黨（Serb Democratic Party, SDS）則推舉相對不具知名度的布蘭努薩（Branko Blanusa）。這位56歲電機工程學教授多次譴責杜迪克及其政黨涉及貪腐。

這場選舉在國際和平特使、駐波士尼亞與赫塞哥維納高級代表施密特（Christian Schmidt）與杜迪克衝突多年之後舉行。許多分析人士認為，兩人相持不下已將國家推向自1992年至1995年的戰爭結束以來最嚴重政治危機的邊緣。

杜迪克今年稍早因違抗施密特的決策而被定罪，遭到禁止擔任公職6年的處分。與克里姆林宮關係密切的這位66歲領導人拒不接受這項裁決數月後，突然於10月間接受撤職的命運。

歷史學家及外交官索加（Slobodan Soja）認為，今天選舉中的兩位主要對手在「意識形態」上並無明顯分別，他甚至形容兩人都「不得人心、自私而且缺乏責任感」。

索加指出，儘管杜迪克在華府壓力下選擇退位，他依然具有政治影響力。他說：「他的權力沒有遭到絲毫憾動，只會隨著時間而更加壯大。只要繼續領導政黨，他就能夠呼風喚雨。」

今天的選舉於格林威治標準時間上午6時開始投票，將於12小時後結束。（編譯：何宏儒）1141123