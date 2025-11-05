分進合擊？傳林佳龍9月訪巴黎、徐斯儉赴北約總部 外交部低調未否認

外交部長林佳龍9月下旬2度出訪歐洲，國防情報與地緣政治分析網站Intelligence Online披露，林佳龍曾訪問法國，同一時間國安會諮詢委員徐斯儉則率團赴比利時首府布魯塞爾的北約（NATO）總部，並與歐盟執委會官員會面。對此，林佳龍今（5）日受訪時低調表示，訪歐期間走訪很多國家，但基於跟對方國家默契，會建立訊息處理的共識；外交部則同樣未否認，但也僅稱「沒有評論」。

據Intelligence Online報導，林佳龍9月訪歐期間曾在巴黎會見我國駐非洲外交官員，與此同時，徐斯儉率領另個「龐大的代表團」前往北約總部，並會見歐盟直委員會官員，目的是為向歐洲國家與歐盟介紹台歐新階段的合作戰略，核心圍繞「SCADS」領域，即半導體（Semiconductors）、人工智慧（AI）、國防（Defence）與監偵（Surveillance）。報導也引述歐洲外交圈消息人士說法，徐斯儉強調的「經濟安全」與台灣堅守的「民主價值」2項主題，獲得歐洲官員正面回應。

廣告 廣告

林佳龍今日上午赴立法院外交及國防委員會進行專題報告並備質詢，會前接受媒體聯訪時回應，他在9月2度訪問歐洲期間，拜訪很多國家，基於跟對方國家的默契，會就訊息處理建立共識，「有些媒體已經有報導，那有些我就不多加評論。」他表示，強化對歐關係是外交部現在的重點工作，目前外交部有「歐洲專案」，文化外交、科技外交，還有智庫外交及其帶動的國會外交，是4大重點。

外交部則向《風傳媒》表示，林佳龍9月曾訪問歐洲多國見證「2025歐洲台灣文化年」成果，並應邀出席第12屆「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum），藉上述出訪與歐洲友人互動與交流，分享我國民主、和平及繁榮價值，深化台灣國際連結，落實推動總合外交政策。至於林佳龍曾於訪歐期間赴訪問法國一事，外交部對此沒有評論。



《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

