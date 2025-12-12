分遺產注意！一簽字秒出局 律師曝4要點：小心一毛都拿不到

財經中心／倪譽瑋報導

律師提醒，上有父母、下有孩子者，如果分遺產簽了「拋棄繼承」，父母的遺產不會代位給孩子，而是被兄弟姊妹瓜分。（示意圖／資料照）

想將父母的遺產傳承給孩子，需理解法律規則！律師蘇家宏發文指出，假設爸爸過世，遺產繼承人有媽媽、兄、妹、自己4位，當自己為了孩子「拋棄繼承」遺產，相當於從4位繼承人中出局，屬於自己的那份通常會被瓜分「想照顧孩子的善意，反而讓孩子一毛錢都拿不到。」正確做法應為「寫遺囑」指定把繼承到的遺產給小孩。

三明治世代簽「拋棄繼承」父母遺產會到哪？

蘇家宏說明，「三明治世代」是指夾在父母與孩子中間者，父母是第一代、自己是第二代、孩子是第三代。部分三明治世代的民眾會想，繼承父母的遺產之後，想直接讓孩子拿到，「那我就『拋棄繼承』讓父母遺產直接跳過我，給我的孩子繼承就好。」

廣告 廣告

然而這做法「可能發生比悲傷更悲傷的結果」。蘇家宏指出，感覺上好像「讓位（拋棄繼承）」然後就能「代位」，但在法律邏輯裡叫「出局」；他點出，簽下拋棄繼承，就無法繼承父母的遺產，假設父親過世，有母親、自己、兄、妹4個繼承人，如果只有自己拋棄繼承「父親的遺產就由母親、兄與妹3人繼承，你原本的那份財產，會直接被兄妹或其他的繼承人瓜分。」

孩子如何「代位繼承」？律師提醒：不包含自願放棄

蘇家宏強調，「代位繼承」只發生在第一順位直系血親卑親屬是繼承人、順位近的繼承人「死亡」或「喪失繼承權」時，並不包含自願「拋棄繼承」。他舉例，第二代在其父母（第一代）過世前，已經「死亡」或「喪失繼承權」，父母過世後，第二代的孩子（第三代）才可以代位繼承遺產。

蘇家宏以實例說明，「你（第二代）父親活得比你久，你父親（第一代）過世時，母親、兄、妹都還在，你雖然已經不在世上，但你的子女（第三代）可以『代位繼承』，繼承你父親的遺產四分之一。」

代位繼承陷阱：旁系晚輩

蘇家宏也點出另一個代位繼承的陷阱「旁系晚輩不能代位繼承」，常發生在單身貴族、終身未婚的長輩身上，老長輩的手足可能早已過世，晚年陪伴在側的往往是姪子、姪女，如果不預先規劃「法律只認手足，不認甥姪輩」當老長輩過世時，其手足也已不在人間，甥姪輩沒有繼承的權利，也不能代位繼承。

資產傳承需理解法律 遺囑為好方法

最後，蘇家宏建議，要掌握資產分配，不應隨便拋棄繼承，而是寫遺囑，父母（第一代）寫，或自己（第二代）寫，指定把繼承到的遺產給小孩（第三代）。他直言，傳承是需要理解法律運作，「本來就不是感覺問題，而是規則問題。懂得規則的人，才能真正把愛留下來」。

資料來源：蘇家宏律師

更多三立新聞網報導

好萊塢女星過馬路「突被車撞」頭部重創身亡 享年60歲

台灣海峽突現「黑色巨牆」 眾人驚：中國被隔開了

134萬機車車主注意！沒做「這事」恐罰3000 小心被註銷牌照

掃貨台灣砂糖被海關盯上！東京蘋果糖老闆今進台糖讚：NO.1 談日後合作

