分配稅款比其他縣市少？ 賴清德當面回應鍾東錦：10年挹注苗栗2187億元

國民黨苗栗縣長鍾東錦日前公開抨擊「中央虧欠苗栗」，賴清德總統於今（13）日當面向鍾東錦表示，中央過去10年補助苗栗縣總經費2187億元，今年中央預計補助苗栗縣至少288億元，比去年增加25億元，而且中央未來會好好跟地方政府合作，讓苗栗越來越好。

「大千醫療社團法人竹南醫院新建工程」今天舉行動工典禮，包括衛福部長石崇良、國家衛生研究院長司徒惠康、立委陳超明、苗栗縣長鍾東錦、縣議會議長李文斌、大千醫療社團法人總裁徐千剛、竹南醫院院長蔡建宗等也出席是項活動。

賴清德致詞時表示，感謝大千醫療社團法人徐千剛總裁所率領的團隊，在醫學訓練完成後回到故鄉服務，從基層醫療、急重症醫療到社福，一步一腳印打造完整的大千醫療體系，是父老鄉親健康的守護神。並提到，未來醫院完工後，不僅增加醫療服務量能，急重症不必遠赴其他縣市，又兼備小兒照顧與長照服務等功能，是一座準醫療中心的重大醫療建設。

賴清德指出，竹南醫院能夠順利開工動土，除中央協助，也要感謝縣府團隊與不分黨派的地方民代，以及所有關心苗栗鄉親健康的各界人士共同投入推動，才能邁開這重要的一步。此外，苗栗的醫療服務規模會持續擴大，包括童綜合醫院預計今年在白沙屯興建醫院。

賴清德強調，除了私部門的投入，公部門也不能落後；行政院長卓榮泰之前已經宣布部立苗栗醫院擴建計畫預算將從15億元增加至21億元，全數由中央支應。未來希望讓苗栗的父老鄉親醫療資源不虞匱乏，不論何處都能在最短時間內取得醫療服務。

鍾東錦日前公開表示，苗栗縣不論上繳稅收或水電供應的貢獻都遠超過許多縣市，但分配稅款反而比其他縣市少，中央實在虧欠苗栗太多，他喊話相關部會有責任與義務更加重視苗栗。賴清德在致詞時向坐在台下的鍾東錦說「請鍾縣長要注意聽喔！幫助你的喔！」指出包括後龍鎮、通霄鎮衛生所興建工程，泰安、獅潭、南庄原鄉遠距醫療門診建置，還有國家衛生研究院「生物製劑擴廠暨戰略平台資源庫興建工程」等工程，中央挹注58億元到苗栗，「我們這些都做信用的，說到做到」。

賴清德進一步表示，中央政府長期支持苗栗縣走出財政困境，將苗栗縣列為財政最困難的縣市，在多項工程上，地方政府無需負擔配合款，由中央全額支應，過去十年間，中央挹注苗栗縣的總經費達2,187億元，今年中央補助苗栗縣也達288億元，相較去年增加25億元。賴清德並肯定縣府團隊的努力，在縣議會的監督和中央的支持下，苗栗縣政府在2024年出現歲計賸餘，改變以往入不敷出的狀況。

賴清德強調，無論是前總統蔡英文任內或現在，中央政府對苗栗縣的支持始終不遺餘力，對其他地方也當然如此。這是因為台灣經濟穩健成長、稅收增加，中央政府總預算規模擴大，進而能分配更多資源給地方。

談及建設推動，賴清德說，除醫療建設外，中央也有計畫地協助苗栗推動交通與水利工程，包括「國道一號增設造橋交流道」、「台61線新北至苗栗路段平交路口改善工程」，以及「大安大甲溪聯通管道工程」、「通霄溪伏流水工程」等重要建設。當水、電資源齊備，重大建設才能順利推動、產業才能發展。

賴清德表示，苗栗地理位置優越，不僅銜接「桃竹苗大矽谷」計畫，也是連結中臺灣精密與智慧機械產業的重要節點。中央未來將持續與地方政府合作，期盼苗栗縣越來越好。

