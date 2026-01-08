分配談不攏! 宜縣利澤焚化廠4300萬元回饋金被凍結

地方中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭縣利澤焚化廠，明年編列4300萬元回饋金，因縣議員要求擴大回饋村里，所以必須要修正自治條例，送議會審議通過才能動支，但此舉引發村里反彈，認為回饋金不能減少。對此，環保局表示會將持續和地方溝通協調，在不影響既有權益下，找出雙贏方案。

五結鄉民代表會vs.村長聯誼會：「回饋金不解凍 垃圾不進場」。

高舉手板，拉布條抗議，呼喊口號，因為利澤焚化廠，回饋金分配，以及預算遭凍結。宜蘭五結代表會，出面捍衛鄉民權益。

五結鄉長 沈德茂：「回饋金的支付，既然大家都要抽，很多議員都要去抽這些錢，那很簡單，垃圾就不要進場，回饋金就不用來，這個天經地義的事情」。

宜蘭利澤焚化廠，原本編列4300萬元回饋金。（圖／民視新聞）

回饋金分配談不攏，引發村民反彈。宜蘭利澤焚化廠，位於五結鄉成興村，原本編列4300萬元回饋金，但因多位議員要求擴大回饋範圍，環保局提出以方圓5公里為分配範圍，回饋對象從五個村里，增加到25個。但，得先修自治條例送議會通過，凍結的預算才能動支。

議員 簡松樹：「五結鄉親的尊嚴是不容踐踏，希望我們環保局局長你要好自為之，趕緊來處理這件事」。

宜蘭縣環保局長 許嘉琦：「我們也盡力在溝通，希望自治條例的部分，可以取得大家的共識之後，可以送到我們的法規會，經過我們的縣務會議跟議會，來做相關的審議」。

鄉民說週日前不解凍，不排除來「圍爐」抗議。（圖／民視新聞）

焚化爐回饋金，原本分配給受影響鄉里，但現在回饋範圍，導致真正受影響的鄉里回饋金減少，加上撥款預算又被卡關。當地鄉民說週日前不解凍，不排除來「圍爐」抗議。

原文出處：分配比例談不攏！宜縣利澤焚化廠4300萬元回饋金被凍結

