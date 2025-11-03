「一分鐘登階358」 測肺阻塞風險

台灣40歲以上民眾肺阻塞（COPD）盛行率高達9.5％，推估患者超過百萬人，但部分民眾可能因症狀不明顯而未就醫診斷治療。台灣胸腔暨重症加護醫學會推廣「一分鐘登階358」概念，1分鐘內爬50階為標準值，超過80階則表示肺功能佳，若未達30階則為高風險族群。

肺阻塞高居全球十大死因第三位，也是台灣十大死因第八名。中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔科醫師鄭文建指出，肺阻塞是一種不可逆的慢性呼吸道疾病，若未及早診斷與治療，急性發作時住院死亡率達14％，出院1年內死亡率更高達43％，絕對不可輕忽。

廣告 廣告

針對40歲以上肺阻塞高風險族群的調查顯示，當出現咳、痰、喘等症狀持續超過3周，僅有3成民眾會立即就醫，其餘則選擇自行觀察一段時間、購買成藥或喉糖緩解，或使用保健品調理等，反映出多數民眾對慢性呼吸道疾病的警覺性不足。

台灣胸腔暨重症加護醫學會祕書長周昆達提醒，肺阻塞的高風險族群包括40歲以上、長期吸菸、有職業粉塵暴露等，極容易因初期症狀不明顯，誤認為小感冒或菸咳，而延誤了黃金診斷與治療時機。

「吸菸是導致肺阻塞的元兇。」鄭文建指出，肺阻塞可以透過積極治療策略而有效控制，並搭配適度運動以維持呼吸肌力，增進生活品質。但若患者不肯戒菸，形同持續對肺部造成不可逆的破壞，藥物效果大打折扣，最終恐難逃致命的急性發作。

肺阻塞不僅與吸菸有關，空氣汙染與環境暴露也是重要成因。鄭文建曾收治一名50多歲、無吸菸史的女性患者，因居住環境長期燒材煮飯，導致肺功能受損而罹患肺阻塞。他呼籲無論性別年齡，只要出現咳、痰、喘症狀超過3周，務必到胸腔內科接受肺功能檢查。

（吸菸有害健康）