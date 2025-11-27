分隊長拉老鼠會疑吸金！被害人200萬退休金被騙光 台南消防局火速拔官

記者林昱孜／台南報導

分隊長涉嫌拉下線吸金，有被害人退休金全被騙光，消防局火速拔官調查中。（圖／民眾提供）

台南市消防局某分隊長疑似遭道境外吸金平台吸收，負責「拉下線」找人投資，甚至傳出有警消因此賠了200多萬，還成立受害群組，整件事情才爆開。台南市消防局知情後，立即啟動調查，火速將該名分隊長調離主管職務，目前已召開考績會追究行政責任，並報府移請公懲會審議懲戒。

據了解，近年才從內勤轉調外勤的分隊長，已經屆齡退休，近日遭到同仁投訴，在公開場合分享「小錢滾出高報酬」投資經驗，強調有固定配息與收益，積極拉人加入，同時鼓勵參加者拉下線獲利翻倍。

廣告 廣告

不少義消、同仁紛紛掏錢小額投資，後續再持續加碼，但最後資金運轉出現問題，開始有人拿不到收益，甚至連本金都可能有去無回，開始創立自救會群組，消防局也接到投訴，展開調查。

台南市政府消防局表示，近期獲悉本局同仁疑涉不當投資相關情事，已第一時間啟動內部調查程序，並全力蒐集相關資料。全案亦同步提供資料予司法機關，後續將持續配合調查進行。

消防局長李明峯表示，在獲悉的第一時間即請政風室進行調查，並將該員調離主管職務，目前已召開考績會追究行政責任，並報府移請公懲會審議懲戒。另涉及刑事責任部分，將移送地檢署偵辦，一切依法秉公處理，絕不寬待。



更多三立新聞網報導

人行道畫停車格自豪比讚⋯Cheap開噴：活在同一宇宙？藍議員回應了

台南早餐店竟賣炸雞？她一早想吃害尪被抓毒駕 網敲碗：到底是哪間

九龍太子宮神明失蹤！600萬「卯兔星君」落難 流浪12天警竊賊家找到了

「牙醫教父」謝尚廷養17密醫A錢 兄妹3人團結「海撈29億」手法全曝光

