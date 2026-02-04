分離團體武裝暴亂釀58死 巴基斯坦政府出動無人機與直升機奪回城鎮

巴基斯坦叛亂組織在俾路支省發動大規模武裝攻擊，政府安全部隊出動無人機、直升機等裝備，奪回遭到占領的城鎮；圖為安全單位在俾路支偏遠地區巡邏畫面。（資料照片／美聯社）



巴基斯坦俾路支地區內的分離主義叛亂組織，自上週末起在當地發動一連串武裝攻擊，安全部隊則在歷經3天的戰鬥、在無人機與直昇機等裝備的支持下，奪回了遭到占領的1座城鎮，然而至少已釀成58人喪命。

路透報導指出，巴基斯坦境內分離主義組織「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army）1月31日在該國西南部的俾路支省，發動一連串同步攻擊，幾乎使該省陷入癱瘓狀態，政府安全部隊也在該區域內十多處地點與叛亂組織交火，至少有197名分離武裝分子遭到擊斃。

廣告 廣告

俾路支解放軍發動一連串同步攻擊 意圖占領政府機構與學校

報導表示，「俾路支解放軍」是該區域最強大的武裝叛亂組織，這一波攻擊目標包括各地的學校、銀行、市場以及安全單位據點，釀成超過22名政府安全官員，以及36名平民喪生。

根據不願具名的警方人士透露，「俾路支解放軍」武裝人員在人口約5萬、位於俾路支省北部的沙漠城鎮紐施基（Nushki），攻下了包括警察局在內的安全單位據點，並與政府武裝單位相持不下，安全部隊則是動用了無人機與直升機等裝備，同時增派人力，在3天之後奪回紐施基的控制權，不過武裝衝突仍在俾路支各地持續進行。

叛亂組織一度迫近俾路支省長辦公室 政府控制局面但衝突持續

報導表示，與伊朗以及阿富汗接壤的俾路支省，是巴基斯坦面積最大、也最貧窮的省份，當地卻同時擁有豐沛的礦業資源，也是中國投資瓜達爾（Gwadar）深水港等基礎建設計畫的所在地，不過數十年來卻飽受分離主義分子叛亂所苦。

根據「俾路支解放軍」對外發布的資訊，在這次「黑色風暴行動」（Operation Black Storm）期間，殲滅了280名政府軍，並呼籲當地民眾響應，不過並未提供任何可驗證的資訊；巴基斯坦安全部門官員表示，叛亂組織在這段期間占領了至少6個地區的行政中心，且1度推進至距離俾路支省首府奎達（Quetta）省長辦公室約1公里處，情勢一度十分危急。

更多上報報導

俾路支戰火再起！叛軍連環攻擊橫掃12城 巴基斯坦稱殲滅92名武裝分子

印尼擬購40架巴基斯坦JF-17戰機及Shahpar無人機 談判進入高階階段

巴基斯坦正與沙烏地洽談「以JF-17戰機還貸款」 軍購案或逾1260億