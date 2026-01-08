分類回收動手做 接引年輕人"讚"出來

板橋慈濟志工為「揚善青年」規劃的活動之一，做環保。包括學習資源分類、認識塑膠袋種類。青年志工參與之後，對於生活習慣，將會開始改變，為環境健康多一分努力。

環保志工 詹英娥：「這個(有顏色)另外放一袋，白色的另外一袋。」

不懂就提問，分類達人熱心解答。

環保志工 詹英娥：「(這個呢) 這個哦，我們拿到這種軟的，PE，花的，這個也是PE花。」

青年志工 廖育萱：「這一次的課程，就讓我學到，塑膠袋還有細分很多東西，除了我們基本知道PP、PE，甚至連PP袋這種都有分，白色的跟彩色的，這點我是滿意外的，因為我一直以為這種東西，只要丟垃圾就好，結果這次學到這個東西，也可以拿去回收再利用。」

板橋區揚善青年這一天的課程主題，環保。靜思堂與環保教育站之間的這一段路，是環境教育。

慈濟志工 高玫春：「我們的樹有沒有很多，都是環保的一個象徵，我們愛護地球，所以我們鋪連鎖磚。」

打開一包一包的回收物，做分類，紙餐具非常的多，青年當下覺醒、有同理心。

青年志工 楊韻妮：「我覺得我一定會減少用，而且有一點我覺得，我用了一定會把它弄乾淨，因為我剛才在分類過程，我看到髒亂，真的快暈倒了耶。」

青年志工 賴俊羿：「最好還是自己帶環保杯，去外面喝飲料比較好。」

水果保護套，五彩繽紛，做成裝飾品，原來這麼討喜。

青年志工 陶宛謙：「很有趣，平時在家裡看到這種東西，頂多收集起來給環保站，但是從來沒想過，可以把它拿來製作這種小物。」

今天誰最美！心繫環保的每一雙手、每一顆心，最美。

