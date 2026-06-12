分食台積電訂單？Google傳找三星代工TPU元件

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財經中心／林浩博報導

台積電訂單遭到分食？外媒傳出Google找上三星電子代工下一代TPU的部分元件。（示意圖／翻攝自X平台 @PolymarketMoney）

Google母公司Alphabet傳出正與三星電子洽談合作，將自研的下一代AI晶片部分代工訂單交由三星。

根據美國財經媒體《The Information》11日援引知情人士的報導，Google正在開發代號「冰魚」 （Icefish）的張量處理器（TPU），其中核心的運算部位將由台積電（2330）以2奈米先進製程生產，三星則負責連接記憶體的元件。同時Google也找上聯發科（2454）合作設計這款晶片。「冰魚」是Google第十代TPU，目前仍在開發階段，預計最快2028年啟動量產。

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