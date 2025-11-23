「分齡識詐」隨堂考超有梗！刑警哥哥走進校園 一堂課笑著識詐更有效

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市政府警察局第五分局推動的「分齡識詐」教育持續深化，近日走進轄內國中及小學開設防詐學堂，除了講授常見詐騙手法，也創新推出「識詐防詐隨堂考」，以輕鬆、有趣的互動方式讓學生在笑聲中提升防詐敏感度，並將觀念帶回家中，打造更完善的全民防詐網。

第五分局偵查隊巡官許驛豪與偵查佐林均翰，針對青少年常遇到的假網路購物、假客服退款等詐騙情境，深入解析詐騙話術及破解方式。兩人精心設計一份結合時事梗的識詐考卷，在課程最後進行隨堂測驗，題目包括：「向警方報案要不要先分享心得？」「接到假客服電話哭給詐騙集團聽有效嗎？」「防詐口訣是不是『內外夾弓大立腕』？」逗得學生哄堂大笑，甚至有人大喊：「那是洗手啦！」教室氣氛熱鬧又

警察哥哥（圖中）走進校園開設「防詐學堂」，以輕鬆互動方式向學生講解詐騙手法與防詐觀念。（圖／記者林家嘉翻攝）

公布答案時，員警將笑點轉化為重點提醒：報案時最重要的是帶齊對話紀錄、轉帳資訊等證據，才能協助警方追查；遇到假客服退款，不要依電話指示操作 ATM，更不要一邊哭一邊匯款，而應向原購買平台查證；至於防詐口訣，也不是洗手步驟，而是要牢記「先懷疑、再等等、慢付款、問大人」。也有學生在被提醒「只錯一題」時懊惱喊出：「警察叔叔出的題目才是詐騙吧！」課堂笑聲不斷。課後，員警布置「家庭作業」，讓學生製作「假投資詐騙手法」小海報，帶回家與家人分享，成為防詐小種子，將識詐觀念向外延伸到家庭與社區。

第五分局分局長劉其賢表示，詐騙手法變化快速，不論是網路交友或網路交易，都要先提醒自己「不要急著付（匯）款、遇到可疑訊息一定要多問一句」。分局持續推動校園版「分齡識詐」教育，希望學生能將「先懷疑、再等等、慢付款、問大人」熟記到像九九乘法一樣，成為家庭與社區的重要防詐力量。

