切入小屋頂與儲能市場 聯合再生能源布局太陽能晶片搶外銷

【記者呂承哲／台北報導】聯合再生能源（3576）19日舉辦 2025 年第四季法說會，除分享最新產業動態，也展示今年甫於台南廠區上線的表後儲能系統示範案場成果與管理成效，並宣布再度獲得國際最高肯定，於 2025 年第四季通過 Bloomberg Tier 1 認證，持續名列全球一線太陽能模組供應商。

聯合再生能源指出，未來將以自製、低眩光、防颱且具高美學設計的太陽能模組，積極切入國內小屋頂市場，同時推進儲能設備組裝與儲能管理服務，並以太陽能晶片外銷國際，持續擴大全方位能源解決方案布局。

面對能源市場快速變化，聯合再生能源執行長張為策表示，公司將以產品製造實力應對挑戰。聯合再生能源不僅是業界唯一蟬聯 13 年金能獎的品牌，也是台灣唯一獲得 Bloomberg Tier 1 認證的太陽能企業。在國內市場，公司模組可精準融入不同環境場域，包含不擾鄰的低眩光設計與高防颱全黑美學模組，符合新建案屋頂設置規範與現代建築美感需求，適用於都市更新及模組汰換市場，未來亦將配合建築與都市規劃需求，持續開發新型美學產品。

海外布局方面，張為策指出，「太陽能晶片」將成為公司切入美國市場的關鍵。歐洲與日本市場則持續深耕貿易代工服務。儘管美國「大而美法案」限縮部分供應鏈參與，但再生能源製造補貼政策未變，對具備晶片製造能力的聯合再生能源反而形成優勢，有助穩定外銷動能。

隨著電力穩定成為台灣維持 AI 供應鏈競爭力的關鍵，聯合再生能源也正式宣布，表後儲能將是下一階段主力發展方向。張為策指出，公司已累積與台灣電力公司合作南鹽田案場，以及自有表前、表後儲能示範案場共 28MW 建置與維運經驗，是目前台灣唯一具完整儲能實績的企業。

未來，聯合再生能源不排除透過結盟或併購方式，建立自有儲能設備組裝與 EPC 建置能量，進一步垂直整合供應鏈，提供從設計、建置、維運、售後保固到電力銷售管理的完整服務。

面對綠能產業環境挑戰，張為策強調，唯有強化組織動態韌性與精實體質，企業才能穩健成長。公司將持續優化組織、培育人才，長期也不排除以控股方式推動子公司 IPO，提升整體韌性，迎接市場變局。

