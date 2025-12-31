切入AI伺服器水冷供應鏈 榮惠-KY：明年首季淡季不淡

（中央社記者江明晏台北31日電）PCB與高階零組件供應商榮惠-KY今天表示，受惠網通設備更新潮，以及日系客戶切入AI伺服器水冷相關供應鏈，並將終端應用延伸至特斯拉與中系等大廠等雙利多題材，2026年第1季獲利可望淡季不淡，並呈現逐季攀升。

榮惠-KY董事長劉世璘今天透過新聞稿表示，2026年第1季獲利可望淡季不淡的第一項利多是，國內網通大廠相關產品打進美國有線電視營運商，每5至6年週期的網通設備更新需求，對榮惠-KY營運成長動能的挹注，從2026年第1季起就會有明顯貢獻。

至於第二項利多題材，劉世璘表示，隨著全球AI運算需求快速攀升、資料中心散熱架構加速由氣冷轉向液冷，實際出貨狀況並不穩定，但過去1年來，AI伺服器水冷應用由概念驗證逐步走向實際放量，產業端拉貨節奏更趨明朗。

榮惠-KY深耕散熱與關鍵零組件供應體系，劉世璘指出，合作逾10年的日系客戶近期水冷系統相關產品已陸續導入客戶端專案供應，並隨著日系客戶擴大在特斯拉與中系大廠等終端應用，榮惠-KY從2025年第4季起，出貨就會開始放量，並一路延續至2026年，帶動全年營運表現逐季走揚。

整體而言，在既有網通應用需求回溫，以及AI水冷供應鏈逐步放量的雙重利多帶動下，劉世璘看好，2026年第1季獲利可望淡季不淡、並呈現逐季走揚態勢，未來營運方向也將持續提升水冷系統關鍵零組件供應品項與參與深度。（編輯：林淑媛）1141231