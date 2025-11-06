切內車道！73歲婦遭後車衝撞捲車底亡

一名73歲的老婦人騎機車變換車道到一半，突然遭後方的休旅車衝撞。（圖／東森新聞）





嘉義竹崎今（6）日上午發生一起死亡車禍，一名73歲的老婦人騎機車，變換車道到一半，突然遭後方的休旅車衝撞。休旅車失控把老婦人捲入輪下，又把外側一名無辜騎士推去撞電線桿，老婦人因為腹部被輾，當場就失去生命跡象，送醫之後仍宣告不治。

騎黑色機車的老婦人，從外側車道往內切，後方的白色休旅車疑似沒注意而追撞，完全失控一路往外暴衝，不僅把老婦人當場輾過，又把另一名騎士推去撞電線桿。

救護人員趕到現場時，路人幫忙指揮交通，而遭莫名波及的男騎士呆坐路邊，等待救援，因為首當其衝的老婦人被捲入車底，失去生命跡象。救護人員緊急將老婦人送往醫院急診室救治，但老婦人仍因傷勢過重宣告不治。

廣告 廣告

附近目擊民眾：「阿婆被撞啊，被壓在車底下，OH MY GOD，然後叫救護車跟消防車。」

記者vs.死者家屬：「（她去賣場買東西喔），對，阿嬤左轉燈要過去，啊後面那一台車可能也來不及，就撞到。撞到之後，感覺他方向盤是往左切，往左切之後就連著阿嬤跟另一台機車，夾過去撞電線桿。」

阿嬤只是去賣場買東西，回家途中就發生意外，天人永隔。事情發生在嘉義竹崎，今日上午8點半左右，死亡的老婦人沿著台三線直行，不明原因向內車道切，後方77歲的張姓男子閃避不及，整台車失控爆衝，撞倒外側的69歲許姓男子。老婦人腹部遭輾當場死亡，許姓騎士受到輕傷。

竹崎復金聯合所所長吳宥憲：「三方均未飲酒行車，有繫安全帶及戴安全帽，並領有駕照。」

老婦人變換車道有沒有依照規定行駛，肇事駕駛怎麼會沒看到老婦人，是分心還是有其他原因，整起死亡車禍，就待相關單位進一步鑑定。

更多東森新聞報導

跨國詐騙機房藏雲林 警破門攻堅 2幹部跳樓逃慘摔

太子集團高層1收押、4聲押 「辣特助」成焦點

快訊／高速衝撞瞬間曝！特斯拉撞預拌車後甩尾噴飛 1死7傷

