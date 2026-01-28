切割了?《高嶺鐵衛 Highguard》悄悄刪除「前Apex開發者」簡介

由 Wildlight Entertainment 開發的全新免費射擊遊戲《高嶺鐵衛》（Highguard），由於首日的大量負評，掀起關於遊戲是否真的好玩，還是單純網路仇恨的討論。該工作室原本以前《Apex 英雄》與《泰坦降臨》的資深開發成員為遊戲最初的宣傳賣點。然而推官方卻被發現，在推出時悄悄刪除了 Steam 商店頁面的遊戲簡介。

遊戲已經刪除相關介紹。（圖源：高嶺鐵衛）

原本「前《Apex 英雄》與《泰坦降臨》開發者」的相關描述全部都被刪除，此舉被外界解讀為官方試圖在遊戲評價崩盤後進行緊急止血。

社群上隨即出現不少調侃的聲音，戲稱這是一次光速切割，甚至開玩笑表示可能是前東家 EA 不希望自家招牌 IP 與這款評價不好的新作扯上關係，才導致開發團隊不得不移除相關敘述，避免「金字招牌」反而成為某種尷尬的黑歷史。

而 Wildlight Entertainment 的創意總監 Jason McCord 早在遊戲推出前，就接受外媒 Dexerto 採訪。他們原本對於在 TGA 遊戲大獎上的公開感到相當興奮，畢竟突襲推出的話根本沒人認識他們，卻沒想到隨之而來的是大量的批評與攻擊，這點是他們沒想到的事情。雖然開局並不順利，但 McCord 他們仍對《高嶺鐵衛》抱有信心，會持續致力於遊戲未來的最佳化與內容更新。