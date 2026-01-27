切割作業釀火警 延燒大寮資收場

高雄市大寮區內坑路一處資源回收場27日發生火警，現場黑煙密布、直竄天際，影響大寮及屏東縣萬丹鄉等地空氣品質。高市府環保局查出行為人陳姓男子從事廢輪胎及鐵管切割拆解作業時，疑因火花不慎引燃可燃物，造成大量黑煙及粒狀汙染物逸散，已違反《空氣汙染防制法》，將依法裁處10萬元至500萬元罰鍰。

消防局指出，昨日下午2時17分接獲通報，現場為戶外資源回收場起火燃燒，隨即出動13輛消防車、37名人力前往搶救。消防人員到場後迅速布線滅火，火勢於下午2時48分控制，所幸未造成人員受傷或受困，詳細起火原因仍待後續調查釐清。

環保局說明，AI雲端智慧監測系統於下午2時許偵測到大寮區內坑路方向出現大量黑煙，經查陳男當時正在進行廢輪胎與鐵管回收拆解作業，切割過程產生高溫火花，引燃廢輪胎釀火警，火勢波及鄰近資源回收場，過程產生明顯粒狀汙染物，對周邊空品造成影響。

環保局指出，稽查人員第一時間到場蒐證，同步監測即時空品，結果顯示，FID為5.1ppm，總懸浮微粒（TSP）達1.01mg／m3，一氧化碳未檢出，燃燒行為已違反《空氣汙染防制法》第32條規定，將依法裁處行為人陳男10萬元至500萬元罰鍰。

高雄市長陳其邁也即時透過臉書提醒，火警發生期間風向為偏西北風，汙染物往東南方向傳遞，影響範圍以大寮區為主，最遠恐波及屏東縣萬丹鄉，呼籲市民盡量待在室內，如有外出需求務必配戴口罩。