切割周玉蔻！捲「晶華滾床單」案 胡婉玲急發5點聲明：並非向我查證

媒體人周玉蔻因在民視政論節目上指稱，前中國小姐張淑娟與總統府前秘書長蔣孝嚴「滾床單」，遭張淑娟提告，一審遭判刑1年6個月。台灣高等法院傳民視編審證稱節目查證對象為民視前副總經理、現任中央社社長胡婉玲。對此，胡婉玲在臉書發出5點聲明反駁，強調她並非周玉蔻政論節目的製作人，也不是節目決策者，同時也還原民視當時處理此事件的內部決策過程。

周玉蔻2022年9月在民視節目《辣新聞152》及臉書指稱，1988年中國小姐后冠得主張淑娟就是「晶華緋聞案」與蔣孝嚴滾床單的女主角，並揭露張的姓名、婚姻、職業、社會活動及照片等個資，事後張淑娟提告加重誹謗罪、非公務機關非法利用個人資料2罪，最終周玉蔻被法院判處1年6個月徒刑。

而此案也牽涉到時任民視新聞副總經理胡婉玲。台灣高等法院日前開庭傳喚民視編審陳建民時，陳建民證稱當時的查證對象就是胡婉玲，法官預計明年2月3日傳喚胡婉玲作證。

對此，胡婉玲昨晚也在臉書發出5點聲明，第一，當時她是民視新聞的副總經理，並非周玉蔻政論節目的製作人，也非節目決策者，公司都很尊重周玉蔻的意見，新聞走向也由周玉蔻自行決定；第二，胡婉玲強調：「查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證」。

胡婉玲指出，第三，該節目的工作分配，是由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，當時她是副總經理，不可能鉅細靡遺管理到每個同仁的查證工作；第四，周玉蔻向張淑娟道歉後，公司便決定除非張淑娟有派代表在該節目發聲，否則不適合在討論此話題，電視台後來停播該節目，也表示負責態度；第五，全案在司法調查中，尊重司法，不對舊案做過多評論。



