切割周玉蔻！「晶華滾床單」案 胡婉玲曬5點聲明反擊

名嘴周玉蔻3年前在節目上烏龍爆料前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴過從甚密，鬧出晶華酒店「滾床單」緋聞案，張淑娟為了維護自己名譽提告。昨(9日)高等法院傳喚民視編審陳建民、製作人吳逸穎出庭作證，陳建民表示工作時尊重當時是電視台副總經理的胡婉玲，自己不清楚細節，高院宣布明年2月3日將再傳喚胡婉玲作證，昨胡婉玲緊急曬出5點聲明回應。

現任中央通訊社社長的胡婉玲，昨在臉書上回應5點，第一，當時她是民視新聞的副總經理，並非周玉蔻政論節目的製作人，也非節目決策者，公司都很尊重周玉蔻的意見，新聞走向也由周玉蔻自行決定；第二，胡婉玲強調：「查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證」。

廣告 廣告

第三，胡婉玲指出，該節目的工作分配，是由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，當時她是副總經理，不可能鉅細靡遺管理到每個同仁的查證工作；第四，周玉蔻向張淑娟道歉後，公司便決定除非張淑娟有派代表在該節目發聲，否則不適合在討論此話題，電視台後來停播該節目，也表示負責態度；第五，全案在司法調查中，尊重司法，不對舊案做過多評論。

高院昨採採隔離方式向編審陳建民、製作人吳逸穎訊問，陳建民指查證工作由當時副總經理胡婉玲負責，對細項、對象並不清楚；傳喚製作人吳逸穎時，由於本案如何取得個資的待證事項繁瑣、龐雜，明年2月3日下次開庭時將再次傳喚製作人吳逸穎繼續訊問查明。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

更多中時新聞網報導

蒼井優拱木村拓哉 日本各地開小黃

納豆依依求子1年 好孕到感動落淚

周杰倫阿信F3強強聯手出新曲