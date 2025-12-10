切割周玉蔻？ 胡婉玲駁「滾床單案」找她求證

前中國小姐張淑娟當年被烏龍爆料和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」。周玉蔻一審遭判1年6月徒刑，現在上訴還要傳喚當時的民視副總經理，現任中央社社長胡婉玲。

中央社社長 胡婉玲 說:「到目前為止我看到的資訊，是來自媒體的報導，那麼相關人到底說了哪些，我還需要進一步的了解，法院如果通知我，我會尊重司法。」

要出庭證明自己「毫不知情」，因為胡婉玲遭民視編審點名，當時就是找她本人求證。

胡婉玲聲明強調，節目實際製作人是周玉蔻，新聞走向由她決定，查證應該是找相關人而非主管，新聞部會由編審或法務，向周玉蔻、蔡玉真查證，再回報，自己不可能鉅細靡遺地管同仁查證。後續節目也已經停播，尊重司法不便做太多評論。

胡婉玲稱要查證應該找當事人而不是她，王鴻薇轟牽強且切割。（圖／TVBS）

立委(國) 王鴻薇 說:「胡婉玲現在的說法事實上是在做切割啦，因為她一直是民視她的高級主管，那你現在說這個事情完全跟她無關，我覺得太過牽強而且切割。那個是當時就是在縣市長選舉，也就是蔣萬安第一任選市長的時候發生，現在明年馬上就要第二任都要選了，然後到現在為止在這個司法上面還繼續地纏訟，沒有辦法還給張淑娟小姐一個這個真正的司法公道。」

胡婉玲的聲明，看在當年負責替張淑娟和周玉蔻屢次交手的王鴻薇眼中，令人搖頭。

